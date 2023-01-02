Рост цен на новостройки в Иркутске резко замедлился впервые за долгое время

Застройщики предлагают двушки от 3,5 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

С Нового года - новая жизнь! И очень приятно было бы начать ее, например, в новом жилье. Обычно спрос на покупку недвижимости в январе невысокий, но у тех, кто хочет обзавестись уютным семейным гнездышком именно сейчас, вероятно, есть шансы хоть немного сэкономить. Как следует из данных, опубликованных федеральным порталом «Мир квартир», к концу 2022-го новостройки начали дешеветь в половине крупных городов страны, в том числе и в Иркутске. Хотя перед этим было серьезное подорожание.

- Основной рост цен произошел в I квартале 2022 года, - комментирует гендиректор портала Павел Луценко. - Первые два месяца продолжался динамичный рост цен, затем в марте скачок курса валют привел к кратковременному всплеску спроса и многочисленным сделкам. Но затем политико-экономическая ситуация оказала свое воздействие. Спрос на новостройки упал, а рост цен резко замедлился. К тому же стала сворачиваться субсидированная ипотека.

Вот и результат: двухкомнатная квартира площадью около 50 квадратов в новом доме в Иркутске к концу года, по данным аналитиков, подешевела на 3,7%. Средняя ее цена - 6,4 миллиона.

Конечно, можно найти варианты значительно дешевле. Например, застройщики предлагают двушки от 3,5 миллионов. Правда, они менее просторные, около 40 квадратов или даже меньше, находятся далековато от центра города – в Ленинском округе, а некоторые из этих домов еще не сданы в эксплуатацию.

А вот в целом за год новостройки в столице Приангарья подорожали на 32,3%. Это самый высокий показатель в Сибири, как и средняя стоимость двушки. На втором и третьем местах по цене новостроек - города-миллионники Новосибирск и Красноярск. А снижение цен, кроме Иркутска, зафиксировали только в Новосибирске и Кемерово.

Чего же иркутянам ждать дальше – обвала цен на новую недвижимость или продолжения их роста? Эксперты пока не берутся точно прогнозировать.

- В следующем году ситуация на рынке останется сложной и будет зависеть от внешних факторов. Не исключено, что снижение спроса и цен в большинстве городов продолжится, - ответили аналитики.

КОНКРЕТНО

Цены на новостройки в Сибири

Город Ср. цена квартиры, млн руб. Прирост за IV квартал Прирост за год

Иркутск 6,4 -3,7% 32,3%

Новосибирск 6,2 -0,6% 19,6%

Красноярск 6,1 4,3% 21,7%

Томск 5,7 12,9% 26,9%

Омск 5,7 10,3% 23,1%

Кемерово 4,8 -4,5% 14,8%

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