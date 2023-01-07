Терпела побои от мужа и мечтала о шоу-бизнесе. Как сложилась судьба Алисы Мон, яркой певицы 1990-х из Слюдянки

Как сейчас складывается судьбы Алисы Мон корреспонденту «КП-Иркутск» рассказала ангарчанка Нэля Агафонова. Именно ее звезда 1990-х называет своей второй мамой. Фото: из личного архива Нэли Агафоновой.

В 1990-х годах имя Алисы Мон было у всех на слуху. Яркой, молодой, талантливой обладательнице необыкновенного голоса удалось заставить всю страну подпевать своим хитам. Пускай их было всего два – «Подорожник-трава» и «Алмаз». Зато какие! Вряд ли найдутся те, кто не вспомнят мотив знаменитой строчки «Алмаз, этих бесценных глаз»…

В последние годы имя популярной исполнительницы 1990-х снова на слуху. Алиса Мон принимает участие в популярных телевизионных проектах, становится лауреатом премии модного журнала, а также продолжает блистать на сцене. Певица посещает и свою малую родину – Иркутскую область. В прошлом году исполнительницу пригласили выступить на Дне города в Усолье-Сибирском.

О том, как сейчас складывается жизнь Алисы Мон корреспонденту «КП-Иркутск» рассказала художественный руководитель ангарской вокальной студии «Мелодия» Нэля Васильевна Агафонова. Именно ее звезда 1990-х называет своей второй мамой.

Сплотила любовь к творчеству

Настоящее имя Алисы Мон – Светлана Безух. Она родилась и выросла на южном берегу величественного озера Байкал, в маленьком городе Слюдянка. Девочка с детства проявляла интерес к музыке. В конце 1980-х годов Светлана стала солисткой группы «Лабиринт», руководителем которого был композитор Сергей Муравьев. Между ними завязался роман. Вскоре пара поженилась, переехала в Москву, у них родился сын. Однако в отличие от музыкальной карьеры, семейная жизнь Алисы не складывалась гладко. Сергей начал поднимать руку на супругу. Это обстоятельство заставило Алису Мон забрать ребенка и, пожертвовав своей карьерой, вернуться в Иркутскую область. И именно в тот сложный период жизни исполнительница и познакомилась с Нэлей Агафоновой.

- Это было около тридцати лет назад, - вспоминает Нэля Агафонова. – В то время я занимала пост директора Дворца культуры «Энергетик» в городе Ангарске и часто посещала иркутское телевидение. Редакторы попросили меня помочь найти для Алисы Мон музыкального аранжировщика. Она не хотела бросать музыку…

В стенах ангарского Дворца культуры "Энергетик" Алиса Мон впервые исполнила свой знаменитый хит "Алмаз". Фото: из личного архива Нэли Агафоновой

Женщин моментально объединила любовь к искусству. Вскоре Нэля Васильевна пригласила Алису в состав жюри конкурса «Утренняя звезда» (в 1989-1995 годах в Ангарске проходили телевизионные съемки конкурса «Утренняя звезда» - прим. Редакции). А потом и вовсе взяла к себе на работу во дворец культуры и даже приютила в своем доме.

Нэля Агафонова признается, что Алиса Мон стала ей как родная дочь. Фото: из личного архива Нэли Агафоновой

- Алиса очень способная, талантливая и трудолюбивая. Она продолжала сочинять стихи и писать музыку, - рассказывает Нэля Агафонова. – Тогда же была создана та самая песня «Алмаз». Впервые Алиса исполнила ее на сцене нашего «Энергетика»! Потом она вернулась в Москву, нашла нового продюсера и получила еще большую популярность!

Новый хит Алисы Мон зазвучал на всех радиостанциях и собрал всевозможные награды и премии своего времени.

Как складывается жизнь Алисы Мон сейчас?

Как рассказывает Нэля Агафонова, 58-летняя Алиса Мон сегодня продолжается заниматься творчеством. Она живет в центре Москвы, концертирует и часто принимает участие в телевизионных шоу. О своей старшей наставнице исполнительница не забывает.

Дружба между Алисой Мон и Нэлей Агафоновой длится уже вот почти 30 лет. Фото: из личного архива Нэли Агафоновой

- Мы часто созваниваемся, обмениваемся фотографиями. Знаем все о жизни друг друга. Мы родственные души, - признается Нэля Агафонова. – Она мне стала как дочь, а я для нее как вторая мама!

Благодаря инициативе Алисе Мон, Нэля Агафонова, в возрасте 81 года приняла участие в съемках вокального проекта «Ты супер! 60+» на телеканале НТВ.

Благодаря инициативе Алисе Мон, Нэля Агафонова, в возрасте 81 года приняла участие в съемках вокального проекта «Ты супер! 60+». Фото: из личного архива Нэли Агафоновой

Съемки состоялись весной 2022 года. Ангарчанка блестяще исполнила на сцене знаменитые русские романсы. Зрители и жюри, в состав которого вошли звездные исполнители, слушали выступление сибирячки затаив дыхание. В результате, Нэля Васильевна вошла в состав финалистов.

81-летняя Нэля Агафонова блестяще исполнила на сцене знаменитые русские романсы. Фото: из личного архива Нэли Агафоновой

- Это был интересный опыт, - признается Нэля Агафонова. – Почти два месяца я жила в Москве. И, конечно же, мы встретились с Алисой. Был апрель, холодно. А я приехала в одном в плаще. Так она меня одела с ног до головы! Как в свое время, в Ангарске, я покупала для нее концертные костюмы. В знак благодарности она ответила мне тем же поступком. Это просто человеческие отношения. Одним словом, сибиряки народ верный!

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