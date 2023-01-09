Трое детей остались без отца: сибиряк погиб в драке с отморозками, защищая от них жену

Отморозки насмерть забили сибиряка, защищавшего свою жену. Суд огласил приговор. Фото предоставлено героиней публикации

«Какой ты мужик, раз отпор дать нам не можешь», - приговаривали четверо отморозков, избивая 34-летнего Дмитрия Шевцова и его жену. Один из них держал Олесю, чтобы та не смогла позвать на помощь, а остальные избивали мужчину, который из последних сил пытался защитить любимую. Казалось, что издевательства даже приносят подонкам удовольствие. Около трех часов они требовали от жертв деньги, либо грозились убить. В результате травмы Дмитрия оказались не совместимы с жизнью… в тот вечер дома пару ждали трое ребятишек. Оказавшись в наручниках и узнав о сроках, которые им грозят, на допросе приятели еле сдерживали слезы. Уверенность в собственной безнаказанности улетучилась, не оставив и следа. О том, какое решение о судьбе убийц многодетного отца из Усть-Илимска принял суд, в материале «КП»-Иркутск».

Закрывал собой жену

Эта трагедия в ноябре 2021 года ужаснула небольшой город на севере Иркутской области. Супруги Шевцовы шли через лесополосу на автобусную остановку, когда услышали позади мужской голос, который приказал: «Стоять!». Оглянувшись, пара увидела крепких парней, которые тут же начали их избивать. Станислав закрыл собой Олесю, после чего незнакомцы переключились на него. Они повалили его на землю, ударяли кулаками и запинывали. Только через несколько минут стало понятно, что их цель деньги. А именно 20 тысяч рублей. Четверка получила на руки смартфоны и банковскую карту, на которой было 1,5 тысячи, но это еще больше разозлило отморозков. Схватив палки, налетчики принялись дальше издеваться над мужчиной.

- Несмотря на то, что муж был уже весь в крови, он пытался отбиваться, и все время защищал меня, – рассказала тогда корреспонденту «Комсомолки» жена Дмитрия. - Даже обманул их, что я беременна и меня трогать нельзя. Я подыграла и начала кричать, что отошли воды. Они, вроде, поверили.

«Я тебя знаю!»

Как назло, за все это время рядом не прошло ни одной живой души. Когда обессиленный сибиряк уже не мог двигаться, он предложил переписать на нападавших свой гараж. Те задумались. Наступила пауза. Тогда женщина смогла внимательно посмотреть в их лица и узнать одного из них.

- Я тебя знаю! Ты же вместе с моим сыном кикбоксингом занимаешься. Его зовут Андрей, - крикнула Олеся. Парень опешил и попросил друзей оставить родителей его приятеля в покое. Подонки согласились, добавив напоследок, что, если пара обратится в полицию, их достанут из-под земли.

Олесе Шевцовой пришлось оставить мужа в лесополосе и бежать за помощью. Скорую и полицию ей помог вызвать гулявший с собакой мужчина. Оказавшись на носилках, мужчина успел сказать жене: «Я хочу жить». Она и подумать не могла, что это их последняя встреча…через несколько часов врачи сообщили, что ее супруг впал в кому, после чего скончался.

Суд вынес приговор

Полицейские задержали банду отморозков в ту же ночь, вычислив по камерам видеонаблюдения. На допросе они признались, что во время нападения были пьяны. Самому младшему из них было 20 лет, самому старшему – 32 года. Трое из них уже имели за плечами судимости.

В последний путь Дмитрия Шевцова родственники и друзья проводили спустя почти неделю после случившегося. Вместе с Олесей они прожили 13 лет. Мужчина воспитывал двоих детей женщины от первого брака, а через несколько лет после свадьбы у них родилась дочь. Оплатить похороны семье помогла организация, где погибший сибиряк работал электриком.

Спустя год расследования и судебных разбирательств Усть-Илимский городской суд в составе председательствующего судьи и коллегии из шести присяжных заседателей вынес окончательный приговор. Четверых мужчин признали виновными в разбое и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека.

- Была определена роль и вина каждого из фигурантов дела. Все они приговорены к лишению свободы на сроки от 9 до 15 лет. Осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе суда.

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