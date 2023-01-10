«Бедные родители! Такое горе!»: две школьницы погибли, сорвавшись с 16-го этажа в Улан-Удэ

СК завел уголовное дело. Фото: ARIGUS.TV

Вой сирен и свет проблесковых маячков привлек внимание жителей одного из дворов Октябрьского района Улан-Удэ вечером 9 января. Большая часть домов здесь – высотки. Увидев сразу несколько автомобилей с надписью «Полиция» и карету скорой помощи, люди забеспокоились. Тему начали бурно обсуждать в соцсетях. Один из очевидцев рассказал, что видел, как на земле рядом с многоэтажкой лежало тело…Как выяснилось позже погибших было сразу двое. Девочкам-подросткам не было и 16 лет.

- Бедные родители! Такое горе! Сил…

- Как страшно, соболезнования родным.

- Мягких облачков. Им жить да жить, - оставляют комментарии шокированные жители Бурятии.

Но, что произошло? Пока в этой пугающей истории вопросов намного больше, чем ответов. По предварительной информации, школьницы сорвались с высоты 16-го этажа. Шансы выжить при таком падении практически равны нулю. В республиканском Следкоме по факту гибели подруг завели уголовное дело, однако комментировать случившееся отказались. Тем временем прокуратура Бурятии поставила на контроль ход и результаты расследования. Также организована проверка.

- Прокуратурой организованы надзорные мероприятия в органах и учреждениях системы профилактики, направленные на установление причин и условий, повлекших смерть несовершеннолетних, - отметили в ведомстве.

Место гибели девочек-подростков. Фото: ARIGUS.TV

Правоохранители в тот же вечер осмотрели место гибели подростков. О том, как школьницы смогли подняться на такую высоту незамеченными, пока сказать трудно. Однако, как признаются жильцы, ни криков, ни шума никто в тот вечер не слышал. Также среди очевидцев не нашлось знакомых девочек или их семей. По неподтвержденной информации, в тот день они приехали в столицу республики из поселка.

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