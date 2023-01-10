Эксперт назвал возможные причины, почему раскрылся люк самолета рейсом Иркутск-Якутск-Магадан

Причин, по которым могла произойти разгерметизация люка может быть несколько. Фото: пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России

Пользователи соцсетей уже второй день активно обсуждают видео, снятое одним из пассажиров самолета авиакомпании «ИрАэро» Ан-26-100, следовавшего по рейсу Иркутск-Якутск-Магадан. Кадры мягко говоря впечатляют своей эпичностью! Ледяной ветер «гуляет» по салону авилайнера, а люди прячутся под капюшонами верхней одежды. Слышится нецензурная брань. Пассажиры рейса сообщали, что им пришлось пережить несколько неприятных минут. Во время полета, у самолета открылся люк грузового отсека. Ветер был настолько сильным, что шапки и часть чемоданов мгновенно вылетели из кабины наружу…

Позже Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ подтвердило, что инцидент произошел в понедельник, 9 января, около 14 часов по местному времени. Разгерметизация люка случилась на высоте 2800-2900 метров. На борту самолета находились 25 человек, шесть из которых члены экипажа. К счастью, никто не пострадал. Люди отделались лишь испугом.

Глобальных последствий этого происшествия во многом удалось избежать благодаря тому, что разгерметизация люка произошла на низкой высоте. Фото: пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России

- Командиры воздушного судна приняли решение вернуться в аэропорт вылета. Посадка прошла спокойно, - рассказали в пресс-службе ведомства. – Самолет находится в Магане. Всех пассажиров расселили в гостинице.

Сейчас следователи Якутского следственного отдела Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России проводят проверку, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.

Как рассказал корреспонденту «КП-Иркутск» заслуженный пилот СССР, член Комиссии Общественного Совета по гражданской авиации Ространснадзора Олег Смирнов, причин, по которым могла произойти разгерметизация люка может быть несколько. Это может быть неисправность системы управления и работы открытия грузовых люков, проблемы с электрикой, либо ошибка экипажа. Но пока это только предположения. Точные причины еще не названы.

- Комиссия, которая приступила к расследованию, полностью раскроет картину случившегося, - поясняет Олег Смирнов. – В первую очередь, эксперты расшифруют записи бортовых самописцев, которые фиксируют все, что происходит с техникой в полете. Помимо этого, поднимется вся документация, по которой можно будет определить, как именно самолет готовился к полету. Именно в техническом плане. Также следователи получат информацию об уровне подготовки экипажа: как учились, как строили летную карьеру, как тренировались…

Олег Смирнов подчеркивает, что глобальных последствий этого происшествия во многом удалось избежать благодаря тому, что разгерметизация люка произошла на низкой высоте.

Командиры воздушного судна приняли решение вернуться в аэропорт вылета. Фото: пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России

- Эшелон, на котором летает АН-26 – это 4000-6000 метров. Если бы разгерметизация произошла на этой высоте, то последствия были бы гораздо неприятнее, - поясняет Олег Смирнов. – Выше 4000 метров уже наступает мгновенная разгерметизация, которая вызывает кислородное голодание со всеми вытекающими последствиями. Члены экипажа настоящие профессионалы! Я считаю, что они приняли правильное решение произвести посадку, вернувшись в аэропорт вылета. И все закончилось благополучно!

Сейчас пассажирам рейса остается только перевести дух от пережитого и найти свои потерянные вещи.

- Информацию о потере багажа мы подтвердить пока не можем, - рассказали в пресс-службе авиакомпании «ИрАэро». – Но если это так, то согласно правилам, мы возместим пассажирам убытки.

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