Эта улыбчивая девочка в 7 месяцев лишилась ножек из-за пожара. Но родители не теряют надежду, что она сможет ходить

Семимесячная малышка получила 70% ожогов тела. Фото: из личного архива героини публикации

- Срочно приезжай в больницу. Наша Алиночка сгорела…

Ксения Авдеева не могла поверить словам мужа. Казалось, земля уходит из-под ног. Маленькая дочка сгорела в пожаре? Как это могло случиться?!

«От детской кроватки остались только ножки»

Страшная трагедия в семье Авдеевых произошла в августе 2021 года. Молодые супруги жили на тот момент в Бурятии — на родине мужа, воспитывали двоих детей – старшего сына Кирилла (от первого брака женщины) и общую дочку Алину. Семья арендовала частный дом и постепенно налаживала свой быт.

– Накануне беды мне позвонила коллега. Попросила подменить ее на работе в магазине, - вспоминает 24-летняя Ксения Авдеева. – Я находилась тогда в отпуске по уходу за ребенком, но решила выручить подругу. С утра, собираясь на работу, у меня появилось какое-то дурное предчувствие. Я не хотела уходить из дома, но подвести коллегу уже не могла.

Неожиданно привычный ритм рабочего дня Ксении нарушил телефонный звонок от мужа. Он сообщил, что в доме произошел пожар.

- Муж уложил Алину днем. Кроха крепко уснула. А сам он вышел в ограду починить машину. Через некоторое время решил проверить ребенка. Открыл дверь, а оттуда дым вовсю валит, - рассказывает Ксения. – Он бросился к детской кроватке, а от нее уже только ножки остались. Алина лежала в ней почти вся обгоревшая…

Страшная трагедия в семье Авдеевых произошла в августе 2021 года. Фото: из личного архива героини публикации

Как выяснилось позже, причиной пожара стали проблемы с проводкой. Кроватка Алины стояла недалеко от розетки, в которой был включен ночник. Произошло замыкание. Пеленки загорелись моментально…

Мужчина не стал дожидаться приезда скорой, а сел за руль и помчался с ребенком в больницу. Семимесячную малышку направили в реанимацию - 70% ожогов тела.

- Врачи говорили, что скорее всего ее не спасти, - вспоминает Ксения. – Месяц она находилась в коме. Обгоревшие ножки не давали организму возможность восстановиться, поэтому их ампутировали на одну треть выше колена. Но мы не думали тогда об этом. Главное, чтобы Алина осталась жива! Мы винили себя. Муж сокрушался, что оставил ребенка в доме одного. А я корила себя, что вообще в тот день ушла на работу, когда меня там вообще не должно было быть…

Обгоревшие ножки не давали организму возможность восстановиться, поэтому их ампутировали на одну треть выше колена. Фото: из личного архива героини публикации

Молитвы родителей были услышаны. Алина пришла в себя! Вскоре ребенка направили в ожоговый центр в Нижний Новгород. За полтора года девочка пережила несколько операций по пересадке кожи.

Нужны мази и кремы от ожогов

11 января Алине Авдеевой исполнится два года. Очаровательная малышка с пухлыми щечками не отличается от сверстников. Также как и все дети любит игрушки. А больше всего любит машинки старшего брата или инструменты папы. Алина любознательна и познает окружающий мир.

- Иногда сидишь, ногой стучишь по полу и Алина, видя это, тоже пытается свой культей повторить движение. Но она понимает, что ножкой не достает до пола, - рассказывает Ксения. – А еще она очень общительная, ей нравится знакомиться с другими детьми. Но мы не можем отдать ее в обычный детский сад. Нужен специализированный.

Больше всего кроха сейчас нуждается в медикаментах. Фото: из личного архива героини публикации

Больше всего кроха сейчас нуждается в медикаментах. Кремы и мази от ожогов не входят в бесплатный перечень лекарств по полису ОМС, а одного флакона стоимостью более двух тысяч рублей хватает на три дня. Родителям девочки пришлось обратиться за помощью ко всем неравнодушным.

- Конечно, больше всего мне хочется, чтобы Алина чувствовала себя уверенной, - признается Ксения. – Когда мы гуляем по улице, прохожие обращают на нас внимание. Всем интересно, что же случилось. Надеюсь, что помогут протезы. Мы уже связались с одной из клиник в Красноярске. Специалисты обещали помочь!

Если вы хотите помочь Алине Авдеевой:

Реквизиты: Банк-получатель АО «Тинькофф Банк»

Номер карты: 2200700163448235

Банк-получатель: Байкальский банк ПАО Сбербанк

Номер карты: 2202200499533188

Номер телефона: 89148377653

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