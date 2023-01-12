Индекс борща в Иркутске в январе оказался дороже, чем в Москве и Санкт-Петербурге

Ароматный борщ всегда согреет и порадует. Фото: Михаил ФРОЛОВ

2023 год начался с подорожания борща. Стоимость приготовления блюда выросла по всей России. Не стал исключением и Иркутск. В декабре 2022 года семья из четырех человек должна была потратить 153 рубля на это блюдо. Теперь его цена составляет 162 рубля. Казалось бы, 9 рублей не так много, но тенденция к росту, конечно, не радует. Особенно с учетом того, что эксперты выбирают самые дешевые продукты.

- Овощи берем немытые и нефасованные. Если есть выбор между свежим урожаем и старым – выбираем тот, что дешевле. Курятина, сметана, хлеб - берем самый дешевый вариант из наличия. Для упакованных товаров (сметана, хлеб) - выбираем не просто самую дешевую позицию, но и учитываем их вес. Они должны быть самыми дешевыми именно в пересчете на единицу веса. Сметана должна быть именно сметаной, не «сметанным продуктом», жирностью не менее 15%. Хлеб - любой вид хлеба, - пояснили аналитики сайта индекс-борща.рф.

В среднем по России борщ стоит 150 рублей. Самый дорогой набор в Анадыре – 428 рублей. Дешевле всего в Нижнем Новгороде – 101 рубль.

Иркутск все также остается в топ-10 по стоимости борща. Даже в Москве и Санкт-Петербурге ощутимо дешевле - по 108 и 112 рублей соответственно! Кстати, в декабре блюдо в Иркутске подешевело на 10 рублей по сравнению с ноябрем. Выходит, что сейчас цена почти сравнялась с последним месяцем осени.

Все овощи берут в определенных пропорциях. Картофель – 300 гр, капуста – 200 гр, лук и морковь – по 90 гр, свекла – 130 гр. Чеснока нужно всего 6 гр, а также полкило курятины, 100 гр сметаны и 200 гр хлеба. При таком подсчете борща должно хватить на семью из четырех человек.

Цены аналитики выбирают в европейской части России. В основном это магазины эконом-класса.