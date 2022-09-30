Это мой осознанный выбор. Хирург-онколог из Братска прокомментировал свою мобилизацию

Хирург-онколог из Братска Сурен Бозоян уверен, что «долг Родине должен отдавать. Каждый, как умеет». Фото с сайта администрации города Братска

313 человек-резервистов из Братска и Братского района Иркутской области накануне отправились в Новосибирское высшее военно-командное училище, где в течение месяца будет проходить доподготовка мобилизованных. В их числе и опытный врач – хирург-онколог Сурен Бозоян. Когда сибиряки увидели видеозапись с ним с пункта сбора, многие начали переживать, что уезжает единственный при поликлиническом отделении филиала Областного онкологического диспансера в Братске.

На сайте братского филиала Областного онкодиспансера при поликлинике хирург-онколог действительно указан один – только Сурен Бозоян. Так, пациенты забили тревогу, в соцсетях начались призывы с просьбой вернуть медика в город. Но сам врач просит этого не делать. Он уверен, что «долг Родине надо отдавать, каждый как умеет». Для того, чтобы успокоить братчан хирург даже записал видеообращение.

- Я – Бозоян Сурен Овсепович, врач-хирург, - представился медик в начала видео, - Вырос я в Забайкалье, в регионе, где сильны воинские традиции – от школы до вуза. Я прошел военную кафедру, лейтенант запаса. Присягу давал в 1994 году. Сейчас я считаю, что мой долг быть там – с ребятами. За меня волноваться не надо, выбор мой осознанный. Никто меня не принуждал, поэтому прошу блогеров, мультимедийных лиц, пациентов, коллег, не волноваться, все будет хорошо.

Это видео у себя на странице опубликовал мэр Братска Сергей Серебренников, так как также увидел взволнованность братчан отъездом опытного врача и обещал с ситуацией в городе разобраться.

- Вижу в наших братских соцсетях вопросы о том, что мобилизовали хирурга-онколога Сурена Бозояна. Появился призыв вернуть его в город, - отмечает глава города. – Сурен Бозоян четко говорит, что это его добровольный выбор. Я обратился в Министерство здравоохранения региона, чтобы они прокомментировали ситуацию с укомплектованностью врачами-онкологами в Братске.

«Комсомолка» также связалась с минздравом Приангарья, специалисты обещали, что сегодня в течение дня появится ответ исполняющего обязанности министра здравоохранения Алексея Шелехова по ситуации в Братске.

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