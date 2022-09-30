В Братске заменят единственного онколога, ушедшего по мобилизации

Фото: стоп-кадр видео-обращения и.о. главврача Иркутского онкодиспансера

Хирург-онколог Сурен Бозоян работал в онкодиспансере в Братске и был единственным специалистом такого профиля во всем районе. Неожиданно для руководства он отправился в учебную часть по частичной мобилизации, чем вызвал взволнованность у жителей Братска - кто теперь будет их лечить? Сам Бозоян заявил, что отправиться защищать свою страну - это его осознанный выбор. Теперь ситуацию прокомментировала и.о. главного врача Иркутского областного онкодиспансера Ирина Лисичникова.

- Бозоян Сурен Овсепович был вызван в военкомат 27 сентября, где получил повестку о мобилизации. 28 сентября он явился в военкомат и отбыл на учебную подготовку в Новосибирск. Руководство онкологического диспансера доктор Бозоян об этом не оповестил. Мы понимаем, что это было его осознанное решение - отдать Родине воинский долг - и уважаем это решение, - начала объяснение Лисичникова.

- Медицинская помощь онкологическим пациентам в городе Братске и Братском районе будет и в дальнейшем оказываться в полном объеме. Три недели назад мы приняли нового врача-онколога в Братский онкологический диспансер. При необходимости туда дополнительно будут направлены врачи онкологи из Иркутского или Ангарского онкодиспансеров.

Отметим, тревогу начали бить сами пациенты. Но сам врач просит этого не делать. Он уверен, что "долг Родине надо отдавать, каждый как умеет". Для того, чтобы успокоить братчан хирург даже записал видеообращение, которое можно посмотреть в нашем материале.

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