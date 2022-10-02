Пришли на помощь врачам. В Иркутске волонтеры вяжут носочки для недоношенных детей

Фото: Ивано-Матренинская детская клиническая больница

Десятки новорожденных детей в Иркутске являются недоношенными: из-за разных причин они появляются на свет слабыми и неразвитыми. В этот момент перед врачами стоит сложная задача - обеспечить нормальное развитие для таких малышей, сохранить их тепло для роста организма. На помощь им приходят простые женщины с широкой душой и умелыми руками.

Волонтеры взялись вязать маленькие носочки для недоношенных детей. Как оказалось, вязанные вещи позволят не только сохранить тепло тела, но и оказать массажный эффект. Он особенно важен для деток с критически малой массой тела.

- Трение шерстяных волокон о ножку ребенка - это естественный массаж рефлекторных зон стоп, который оказывает не только согревающее, но и тонизирующее, и общеукрепляющее действие. В таком состоянии малыш не находится в забытье, когда он может уйти в крепкий сон и забыть сделать вдох, - рассказали в пресс-службе Ивано-Матренинской детской клинической больницы, где и проходит сбор вязанных вещей от волонтеров.

Также в организации отметили, что бюджетом покупка вязанных вещей просто не предусмотрена, о они незаменимы для детей. Мамам недоношенных детей вязанием заниматься точно некогда, к ним на помощь приходят неравнодушные горожанки.

Отметим, в Иркутске действует целый проект по обеспечению больниц вязанными шапочками, пледами и носками для новорожденных. Подобная инициатива существует и в других регионах России, В Приангарье подобный проект существует с ноября 2019 года, главным организатором выступил клуб "Каркуша". 3 октября они передадут партию носочков в Луганскую народную республику в качестве помощи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Байкале разрешили любительский вылов омуля

Это касается периода открытой воды (подробнее)