Собака Ника, которую мобилизованный из Иркутска оставил в военкомате, нашла хозяев

Фото: Вячеслав Славин

В питомнике "К-9" сообщили прекрасную историю о собаке Нике, которую мобилизованный иркутянин был вынужден оставить прямо в военкомате. Ей искали новых хозяев, чтобы животное не попало на улицу. Поиск инициировали друзья мобилизованного, которые и обратились в питомник. История Ники закончилась хэппи-эндом.

- Собаку Нику, хозяина которой мобилизовали по повестке, забрали добрые люди, увидев наши публикации по ней в социальных сетях. У семьи дома уже живет одна собака, ее зовут тоже Ника. Животное отправляется в квартиру. Чудеса случаются, - рассказали в пресс-службе "К-9".

Напомним, раньше Ника никогда не расставалась с хозяином надолго. Она была напугана, постоянно дрожала и так и норовила спрятаться в самый угол вольера. Но агрессию к незнакомцам не проявляла. Нике около 4-х лет. Она – метис овчарки средних размеров. Собака абсолютна здорова.

Отметим, что приют для Ники в новой квартире является временным - как только ее хозяин вернется домой, он заберет животное себе.

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