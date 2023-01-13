Когда в Иркутске отступят 30-градусные морозы Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске на выходные 14-15 января будет не такой суровой, как на первой рабочей неделе 2023 года. Сибиряки пережили за эти дни несколько аномалий: то невероятное потепление и дождь, то небывалый снегопад, то крепкие морозы. Но в ближайшее время небесная канцелярия смилостивится.

Погода в Иркутске на выходные 14-15 января: потеплеет до -12

Конечно, в долгожданные выходные не хочется сидеть дома - после рабочей неделе лучше погулять, насладиться зимними развлечениями, встать на коньки и лыжи, покататься с гор. Планы были под вопросом из-за 30-градусных морозов. Однако, судя по прогнозу Гидрометцентра России, погода обещает потепление.

В ночь на субботу, 14 января, будет еще достаточно холодно, -30 градусов, днем -19. Но уже днем в воскресенье воздух прогреется до -12 градусов. А это значит, что смело можно выходить на прогулку на свежий воздух. Тем более, ожидается штиль: ни снегопада, ни ветра! Такова будет погода в Иркутске на выходные 14-15 января.

Что насчет следующей рабочей недели? Тоже будет достаточно тепло, -11...-16 градусов днем. Но в некоторые дни повалит снег.

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