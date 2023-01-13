Гидрометцентр Иркутска: антициклон стал причиной морозов в Иркутской области

Температура воздуха утром 13 января в селе Хомутово была такой

В Иркутской области после январской оттепели в регион снова нагрянули морозы. Утром 13 января в Иркутске уличные термометры показывали до -34 градусов, а в Иркутском районе их показания и вовсе опустились ниже -40 градусов. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Одевайтесь по погоде! Будьте осторожны и внимательны! – призывают спасатели сибиряков.

Синоптики же отмечают, что причина таких погодных качелей – пришедший в Приангарье антициклон.

- Антициклон принес крепкие морозы, сменив собой оттепели, - рассказали в Иркутском Гидрометцентре.

Метеорологи также подтвердили, что это были самые настоящие оттепели. В январе. 9 января в западных районах региона погода перешла в плюс. В Нижнеудинске даже пошел дождь. Однако, температурный рекорд побит не был.

- Сильнее всего воздух тогда прогрелся в Тайшетском районе - до +6,1 градуса, но такая высокая температура не перекрыла максимума января 1983 года - в тот год было +6,9 градуса, - ведут статистику синоптики.

Напомним, 13 января в Иркутске днем ожидается до -23 градусов. Также уже известно какой будет погода на Крещение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08