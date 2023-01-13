Какой будет погода в Иркутске 13 января 2023, рассказали синоптики Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 13 января 2023, конечно, будет морозной. Не настолько, как сегодняшним утром. Когда все ехали на работу, уличные термометры показывали -34 градуса. Днем потеплеет до -23. Об этом КП-Иркутск рассказали в Иркутском Гидрометцентре.

Погода в Иркутске 13 января 2023: прогноз синоптиков

- Погода в Иркутске 13 января 2023 ожидается с переменной облачностью и без существенных осадков, - говорят метеорологи. – Дует переменный ветер со скоростью до 5 м/с. Температура днем -21…-23 градуса.

Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, высокое – 742 миллиметра ртутного столба, а вот влажность пониженная – 66%. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 13 января днем предполагает небольшой снег и до -21…-26 градусов, местами до -31…-36. На западе Приангарья в пятницу -19…-24, местами до -13…-18. Холоднее всего сегодня в Катангском районе, там -43…-48.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08