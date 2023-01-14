Остаток с прошлого года уже "сгорел" и не переносится. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пушкинская карта очень популярна среди иркутской молодежи. Так, в прошлом году ей воспользовались около 100 тысяч парней и девушек. Ведь это отличный способ сэкономить на досуге и провести его с пользой, бесплатно посещая музеи, галереи, театры, а с недавнего времени и кино. Рассказываем, на сколько пополнилась Пушкинская карта в Иркутске в 2023 году и куда потратить деньги.

Пушкинская карта в Иркутске в 2023 году: музеи, театры, кино

- В 2023 году лимит на "Пушкинской карте" составляет 5000 рублей, остаток с прошлого года уже "сгорел" и не переносится, - рассказали «КП»-Иркутск в министерстве образования Приангарья. - В Иркутской области уже оформлено более 140 тысяч карт.

Напомним, что карта доступна молодежи от 14 до 22 лет. По ней можно посетить спектакли, выставки, кинопоказы и другие мероприятия в 39 учреждениях культуры Иркутска.

Лидером продаж билетов по Пушкинской карте является Музыкальный театр им. Загурского. Так, по программе доступен спектакль «Любовь и голуби». Всеми любимую историю про Васю и Надю можно посмотреть 26 января и 15 февраля. Легендарную рок-оперу о любви и предательстве «Иисус Христос - суперзвезда» можно посетить по карте 1 и 2 февраля. А также по карте доступен спектакль «Мой Есенин», «Перекресток», мюзикл «Бесприданница», оперетта «Принцесса цирка» и многое другое.

Не менее охотно парни и девушки идут в областной художественный музей им. Сукачева. Сейчас по Пушкинской карте там можно посетить несколько экскурсий и одну экспозицию.

Кроме того, для посещения по программе доступна Иркутская областная филармония. Так, концерт «Джаз-рок» можно будет послушать 19 января, музыкальную композицию «Питер Пен» 15 января, а 16 марта можно будет сходить на концерт «Саундтрек».

А может, в кино?! Русские фильмы и мультики получится посмотреть по «Пушкинской карте» почти во всех кинотеатрах Иркутска. Например, в выходные можно сходить на фильм «Мира», «Чук и Гек» и на комедию «Клипмейкеры».

Полная афиша – на сайте культура.рф.

Пушкинская карта в Иркутске 2023: как получить

Что нужно, чтобы получить карту? Зарегистрироваться на сайте «Госуслуги», скачать приложение «Госуслуги. Культура». Там и будет оформлена виртуальная карта. Кто хочет пластиковую, то можно получить ее в отделении «ПочтаБанка». Купить билеты и посмотреть афишу мероприятий можно на портале «Культура.РФ».