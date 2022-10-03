Фридайвер побил новый рекорд на Байкале, нырнув на 100-метровую глубину

Алексей Молчанов покоряет священное озеро уже не в первый раз. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На Байкале зарегистрирован новый рекорд. На этот раз по глубоководному погружению. Его установил многократный чемпион мира по фридайвингу 35-летний Алексей Молчанов. Мужчина, задержав дыхание, погрузился на глубину в 100 метров. Это примерно равно высоте 33-этажного дома. Грандиозный заплыв состоялся в поселке Листвянка, где проходили соревнования BAIKAL CHALLENGE 2022.

– Внизу, на глубине, есть ощущение, что вокруг нет никого. Ничего не видно. Очень холодно, - делится впечатлениями экстремал Алексей Молчанов.

Как отмечает спортсмен, погружение прошло в штатном режиме. На весь процесс у мужчины ушло три минуты. Условия для установления рекорда оказались довольно экстремальными: температура воды на глубине в тот день была всего около 4 градусов. К слову, Алексей покоряет священное озеро уже не в первый раз. До этого, в марте 2021 года, он погружался на глубину 80 метров.

- Байкал для меня особенное место, уникальное, – признается фридайвер. - Но он всегда ассоциировался у меня именно со льдом, в прошлом нырял в основном зимой. Сегодня открыл для себя что-то совсем новое.

Чтобы покорить самое глубокое озера мира, в Иркутскую область приехали 18 спортсменов со всей страны. Среди них – Ольга Маркина, рекордсменка Гиннесса по нырянию на глубину подо льдом (63,8 метра), а также Александр Кусакин, амбассадор парафридайвинга России и держатель двух мировых рекордов по нырянию в глубину среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Спортсмены стали триумфаторами первого дня соревнований, погрузившись на 57 и 56 метров.

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