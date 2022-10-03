О пропаже никто не заявлял. В Иркутской области сын убил отчима и год получал его пенсию

Фото: СК Иркутской области

В Черемхово в рамках командировки приехали несколько сотрудников управления уголовного розыска МВД Иркутской области. Там они узнали от местных жителей о пропаже одного пенсионера. Его уже давно не видели. Полицейские проверили базу данных пропавших граждан и не нашли там имени 66-летнего пенсионера, о его исчезновении никто не заявлял. Тогда служители закона начали проверку. Об этом рассказали в СК и МВД Приангарья.

Выяснили, что у пропавшего была жена-пенсионерка и несколько взрослых пасынков, на одного из которых и пали главные подозрения. Он год перечислял пенсию отчима на свою банковскую карту. Позже выяснилось страшное.

- В лесополосе вблизи поселка Касьяновка между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый вооружился монтировкой и нанес отчиму множественные удары по голове. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия. С целью сокрытия следов убийства мужчина закопал тело погибшего в поле и скрылся, - рассказали в СК Иркутской области.

Сам убийца не скрывал, что "приложил руку" к исчезновению отчима. Пенсионер раньше сидел в тюрьме и мог серьезно поспорить с сыновьями. Отметим, в пресс-службах не рассказали о том, почему жена погибшего не сообщила о его пропаже.

Против пасынка возбудили уголовное дело по статье "убийство" и арестовали на время расследования.

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