В Иркутске средняя аренда за однокомнатную квартиру перевалила за 15 тысяч рублей

Средняя цена за съем "однушки" в России составила 14,4 тысячи рублей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Иркутской области специалисты зафиксировали подорожание жилья, которое сдают в аренду. Теперь средняя ставка составляет 15,2 тысячи рублей за однокомнатную квартиру. Это на 10,4% больше, чем в начале 2021 года. Об этом рассказали на федеральном портале "Мир квартир".

Согласно данным портала, в Приангарье сдают около полутора тысяч однокомнатных квартир и студий. В зависимости от района и удаленности от инфраструктуры, цены разные, но тенденция видна: квартира площадью до 35 квадратных метров может стоит и 15 тысяч рублей, и все 20 тысяч рублей в месяц. Многие квартиры сдают мобилизованные граждане.

Такая ситуация с подорожанием съемного жилья наблюдается во всей России. Антилидерами стали Сочи, Санкт-Петербург, Москва и область, а также Хабаровск. А вот самые низкие цены на аренду в Волжском, Саранске, Пензе, Брянске и Кургане.

- За год аренда малогабаритных квартир больше всего выросла в Чебоксарах (+35,3%), Курске (+29%), Ульяновске (+28,9%), Чите (+24,6%) и Грозном (+24,4%), - рассказали специалисты.

Они составили рейтинг 70 городов России по дороговизне аренды в 2022 году, Иркутск занял в нем 23 место. В среднем по всей стране арендная ставка за однокомнатную квартиру составила 14,4 тысячи рублей.

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