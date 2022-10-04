Выстрелил в голову и сбежал в Краснодар. В Иркутске осудят убийцу за преступление 21-летней давности

Фото: СК Иркутской области

Правоохранительным органам Иркутской области удалось раскрыть преступление, которое давно перешло в разряд "глухарей". 21 год назад в Иркутске в заброшенном гараже нашли тело молодого мужчины. Кто-то выпустил ему пулю в голову и бросил тело в непримечательном месте. Найти преступника не удалось - он как в воду канул. Убийца не попадал в руки полиции 21 долгий год, однако этому пришел конец. СК Иркутска нашли злоумышленника и арестовали его.

- В марте 2001 года обвиняемый, будучи в состоянии опьянения, в заброшенном подземном гараже на одной из улиц Октябрьского района Иркутска из-за произошедшего конфликта выстрелил из пистолета в голову 20-летнего друга его двоюродной сестры. Смерть молодого человека наступила на месте происшествия. Злоумышленник скрылся от правоохранительных органов, изменив свои данные в паспорте и выехав за пределы региона в Краснодар, - пояснили, что произошло в прокуратуре Приангарья.

Сотрудники СК этапировали 42-летнего преступника из Краснодара, чтобы предать суду. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение и передала материалы судье. Там ему вынесут приговор. Отметим, мужчина проходит по статье "убийство".

Ранее "КП-Иркутск" писала о другом случае закрытия дела, которое длилось много лет: житель Иркутской области зарубил топором своих знакомых, женщину и ее сожителя. Он действовал с напарником, после они вдвоем скрылись от полиции. Только спустя 14 лет удалось раскрыть дело и арестовать главного зачинщика злодеяния. Второго преступника все еще не нашли, он находится в федеральном розыске.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Хладнокровно зарубил топором. Убийцу двух жителей Иркутской области поймали спустя 14 лет

В Иркутской области приезжего обвинили в убийстве двух человек 14-летней давности (подробнее)