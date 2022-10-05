Иммунолог из Иркутской области предупредила родителей об осложнениях от гриппа у их детей

В регионе прирост зараженных составил более 17 тысяч человек в неделю Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Неравнодушная иммунолог, аллерголог Шелеховской районной больницы Ирина Евстафьева предостерегла родителей от "легкого" отношения к заболеваниям их детей. Сейчас в Иркутской области активно распространяется ОРВИ, особенно часто болеют несовершеннолетние разных возрастов. Главной мишенью для респираторных заболеваний стали дети до 14 лет.

- Грипп опасен тем, что после этого заболевания возникает очень много осложнений. Заразить гриппом может каждый человек воздушно-капельным путем. Осложнения - это не только пневмония, это поражение сердечно-сосудистой и нервной систем, почек. У детей часто поражается слух, возникают отиты, что может привести к глухоте, - заявила специалист.

Главным способом борьбы с гриппом стала вакцинация. Ее проводят с согласия родителей в образовательных учреждениях. На начало рабочей недели в Иркутской области от гриппа привились 192,8 тысячи человек.

В Роспотребнадзоре Приангарья делятся статистикой по заболеваемости ОРВИ за прошедшую неделю. По данным экспертов, за семь дней врачи зафиксировали 17,6 тысячи случаев заражения ОРВИ, это на более 28% меньше эпидемиологического порога. Более 63% из пациентов оказались дети младше 14 лет. Они заражаются в школах, детских садах и в секциях, а потом приносят вирус домой.

Сейчас волна заболеваемости начала немного спадать, неделями ранее фиксировали прирост зараженных в более 20 тысяч человек.

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