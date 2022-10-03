Прирост зараженных ОРВИ в Иркутской области упал до 17 тысяч человек в неделю

На прошлой неделе показатель составлял более 20 тысяч человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Роспотребнадзоре Иркутской области рассказали, что за прошедшую неделю в регионе ОРВИ заболели 17,6 тысячи человек. Они обратились к врачам с характерными симптомами: кашлем, насморк, температура, чихание и т.д. Более 63% из пациентов оказались дети младше 14 лет. Они заражаются в школах, детских садах и в секциях, а потом приносят вирус домой.

- Во всех возрастных группах населения отмечается отрицательный темп прироста заболеваемости. В настоящее время заболеваемость связана с вирусами не гриппозной этиологии. Циркуляция вируса гриппа не установлена, - отметили в ведомстве.

Сейчас в Приангарье идет кампания вакцинации от гриппа. Сейчас уже привились 192,8 тысячи человек.

Ранее "Кп-Иркутск" писала, что регион завалило снегом: в некоторых территориях уже приходится переводить спецтехнику на круглосуточный режим работы. В южных частях Иркутской области синоптики прогнозируют дождь с мокрым снегом и ветер.

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