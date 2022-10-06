Мобилизованный житель Братска умер в учебном центре в Новосибирске

Мобилизованный из Братска умер в учебном центре в Новосибирске Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мобилизованный мужчина из Братска скончался в Новосибирском высшем военном командном училище, где проходил подготовку. Эту информацию корреспонденту «КП»-Иркутск» подтвердили в военном комиссариате Братска. Причина смерти сибиряка неизвестна.

- Заместитель мэра направился в Новосибирск, чтобы помочь с оформлением документов и организацией доставки тела в Иркутскую область, - сообщил врио военного комиссара Братска Сергей Новохатский.

Известно, что скончавшийся мужчина был одним из добровольцев. Причины случившегося продолжают устанавливать.

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