Губернатор Иркутской области рассказал, когда закончится обучение мобилизованных

В соцсетях начали распространять слухи и наводить панику Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев развеял слухи о том, что мобилизованных совсем скоро отправят из учебных центров на рубежи СВО. Однако это не так: учебная деятельность продлится как минимум до конца октября, раньше никого никуда не отправят. Об этом он сообщил в официальном ТГ-канале.

- Боевое слаживание будет точно длиться до конца октября. До этого момента никого никуда отправлять не будут. Это же вчера на селекторе подтвердил и министр обороны страны Сергей Кужугетович Шойгу. Убедительно прошу перестать распространять слухи и наводить панику. Милые женщины, прекрасно понимаю ваше беспокойство по поводу сыновей и мужей. Но вашими разговорами вы можете сильно навредить им, - заявил Игорь Кобзев.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что перечень дополнительного снаряжения, которое может получить мобилизованный от властей области, расширили на несколько пунктов. Теперь будут выдавать две пары носков с термоэффектом и резиновые сапоги помимо того, о чем уже было известно.

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