Список дополнительного снаряжения для мобилизованных расширили в Иркутской области Фото: Дарья ГОРБАТЕНКО

13 предметов войдут в список дополнительного снаряжения, которым будут обеспечивать призванных на службу по мобилизации жителей Иркутской области. Изменения в указ, касающиеся расширения перечня, внес губернатор Игорь Кобзев. Теперь мужчинам помимо уже известных предметов будут выдавать две пары носков с термоэффектом и резиновые сапоги. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

– Правительство Иркутской области ведет работу по закупке предметов,- рассказал глава региона. - Постепенно обеспечим ребят всем необходимым. В ежедневном режиме держим связь с представителями правительства в воинских частях, контролируем вопросы обустройства, изучаем жалобы на здоровье от мобилизованных и их родственников.

Напомним, указ об обеспечении вещевым имуществом военнослужащих, призванных на службу по мобилизации в Вооруженные Силы России из Иркутской области, был подписан 29 сентября. Решение о закупке дополнительного снаряжения к общевойсковому обмундированию на средства областного бюджета было принято на призывной комиссии 26 сентября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мобилизованные из Иркутской области могут пройти медосвидетельствование. Медосвидетельствование для мобилизованных Иркутской области организовано в центрах обучения. (подробности)

Хозяйка придорожного кафе под Читой бесплатно накормила мобилизованных горячим обедом. А теперь ее придорожное кафе стало одним из центров сбора помощи для солдат. (подробности)