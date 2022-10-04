Мобилизованные из Иркутской области могут пройти медосвидетельствование

Если человек во время обучения в части получит категорию "Г" или "Д", его отправят домой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Медосвидетельствование для мобилизованных Иркутской области организуют в учебных центрах, пройти его они могут по запросу. Если будут серьезные основания, человека могут отправить или в местное военно-медицинское учреждение, или в госпитали - о последнем решение принимают военные прокуроры. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в официальном ТГ-канале со ссылкой на начальника центра военно-врачебной экспертизы военного комиссариата региона Олега Козлова.

- Сейчас, после рассмотрения жалоб и проведения осмотров, информация будет обновляться. Если будет установлена категория годности «Г» или «Д», он будет направлен домой, - рассказал глава Приангарья.

В положении о воинском учете сказано, что все военнообязанные должны рассказывать в военкомате о состоянии своего здоровья, тем более о его резких изменениях. Все данные об инвалидностях, тяжелых заболеваниях и т.д. должны быть "на руках" в комиссариате. Если этого не сделать, можно по ошибке, например, быть призванным по частичной мобилизации.

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