Губернатор Иркутской области поручил защитить трудовые права мобилизованных

Также мобилизованные могут получить 100 тысяч рублей Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Глава Иркутской области Игорь Кобзев провел совещание по вопросам обеспечения трудовых прав жителей региона во время непростой сейчас экономической и социальной ситуаций. Он указал на то, что правительство и компетентные ведомства должны оперативно мониторить и реагировать на любые изменения на рынке труда. За гражданами должны оставаться их оплачиваемые рабочие места. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

- Очевидно, что в большей степени это касается работодателей, которым необходимо, прежде всего, обеспечить соблюдение прав мобилизованных граждан. Вопросы сохранения стабильной ситуации на рынке труда, обеспечения трудовых гарантий граждан должны быть в приоритете. Для решения этих задач нужны комплексный подход и межведомственное взаимодействие, - заявил Игорь Кобзев.

Напомним, ранее также говорили о том, что за мобилизованными жителями Приангарья сохранят их рабочие места. Также им окажут финансовую поддержку в виде единовременной выплаты в 100 тысяч рублей.

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