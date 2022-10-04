Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество4 октября 2022 7:26

Губернатор Иркутской области поручил защитить трудовые права мобилизованных

За каждым из них должно сохранится рабочее место
Дарья БОЛЕСОВА
Также мобилизованные могут получить 100 тысяч рублей

Также мобилизованные могут получить 100 тысяч рублей

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Глава Иркутской области Игорь Кобзев провел совещание по вопросам обеспечения трудовых прав жителей региона во время непростой сейчас экономической и социальной ситуаций. Он указал на то, что правительство и компетентные ведомства должны оперативно мониторить и реагировать на любые изменения на рынке труда. За гражданами должны оставаться их оплачиваемые рабочие места. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

- Очевидно, что в большей степени это касается работодателей, которым необходимо, прежде всего, обеспечить соблюдение прав мобилизованных граждан. Вопросы сохранения стабильной ситуации на рынке труда, обеспечения трудовых гарантий граждан должны быть в приоритете. Для решения этих задач нужны комплексный подход и межведомственное взаимодействие, - заявил Игорь Кобзев.

Напомним, ранее также говорили о том, что за мобилизованными жителями Приангарья сохранят их рабочие места. Также им окажут финансовую поддержку в виде единовременной выплаты в 100 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Иркутске средняя аренда за однокомнатную квартиру перевалила за 15 тысяч рублей

Многие квартиры сдают те, кого мобилизовали (подробнее)