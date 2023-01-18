«Магическая сила озера помогла»: Солист группы «Иванушки International» снял на зимнем Байкале клип

Клип на песню «Один день с тобой» запустили в прокат 13 января. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

- Работать было, мягко говоря, непросто! Мы снимали при сильнейшем ветре, работая на камеру по 2-3 минуты - столько же отогревались в фургоне, - делится впечатлениями Кирилл Туриченко в своих социальных сетях. - Честно, был уверен, что сильно заболею после съемок, но видимо магическая сила озера помогла - даже не чихнул на следующий день! Такие места вдохновляют!

Клип, который уже запустили в прокат 13 января, снят на песню «Один день с тобой». Это лирическая композиция о любви, как не сложно догадаться. В кадре Кирилл появляется в черном тоненьком пальто, смокинге и в осенней обуви. И это в ледяной ветер и мороз. На Байкале зимой они доходят до -50 и ниже. Больше всего жалко хрупкую фигуристку Машу, которая танцует на коньках в одном только платье!

В кадре Кирилл появляется в черном тоненьком пальто, смокинге и в осенней обуви. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- В это время вся съемочная группа была в горнолыжных костюмах, шапках, шарфах, перчатках – это видно на кадрах бекстейджа, - рассказывает Кирилл на своем сайте. - Мы встречали закат на вершинах холмов, ночью делали подводные съемки! Все, что отснято – было сделано «на натуре»! Никаких студийных съемок — только живые кадры и эмоции.

Вдохновил Кирилла на клип именно Байкал, когда певец в 2021 году приезжал в отпуск к нам в Иркутскую область.

- Мне хотелось рассказать об этом месте по-особому, - пишет на своем сайте певец. - Передать не только художественную, но и его эмоциональную красоту. Эта мысль не давала покоя! Приезжая на Байкал, все бытовое остается за пределами синей ледяной глади, чувства и эмоции обостряются. Надеюсь, что мне удалось передать эти чувства в видео.

Позже фанаты певца собрали 60 тысяч рублей и перевели их на счет фонда поддержки прикладных экологических разработок и исследований «Озеро Байкал». Об этом Кирилл сообщил в своем телеграм-канале.

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