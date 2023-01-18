Сибиряк купил квартиру за 3 333 333 рубля и 33 копейки из-за предсказания шаманки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За плечами риелтора из Иркутска Виктории Малановой три года опыта работы в сфере недвижимости. Но несмотря на сравнительно скромный стаж, специалист уверяет, что необычных и даже конфузных историй в ее копилке хоть отбавляй. Одной из таких специалист поделилась с корреспондентом «КП»-Иркутск».

- В 2020 году, в неспокойное пандемийное время, ко мне обратился мужчина, который планировал переехать с семьей в областной центр из города поменьше, - вспоминает Виктория. – Он работает строителем, с супругой воспитывает двоих детей. Я начала поиски подходящей квартиры, но ни один из вариантов клиента не устроил. Так прошел почти месяц. Тогда он предложил сделать паузу, чтобы съездить в деревню к знакомой шаманке и попросить у нее совета.

Подобные просьбы, признается риелтор, ее давно не удивляют. Многие покупатели перед заключением сделки обращаются к экстрасенсам и гадалкам, чтобы узнать, ждут ли их в новом жилище замужество, богатство или появление долгожданного ребенка. Ошарашил Викторию сибиряк, когда вернулся от шаманки с новыми требованиями к квартире.

- Во-первых, оказалось, что продавцом должна быть только женщина. Но и это не главное. А главное… Во-вторых, обязательным условием была цена квадратных метров, а именно 3 333 333,33 рубля. По словам клиента, это число принесет его семье удачу в делах. Так, вновь начались поиски подходящих предложений, но на этот раз ни местоположение, ни инфраструктура, ни состояние жилья не учитывались.

К удивлению, вскоре супруги уже осматривали понравившуюся двухкомнатную квартиру в хорошем районе. Оставалось лишь договориться с владельцем о стоимости. Стоит ли говорить, что необычное желание покупателей хозяйку ввело в ступор.

- Изначально цена сделки составляла 3,5 миллиона, - продолжает рассказывать Виктория Маланова. – Уступать женщина отказывалась, тогда мы пошли на хитрость и предложили указать в договоре одну стоимость, а на деле заплатить больше.

По словам риелтора, она продолжает поддерживать связь с семьей. О том, что прислушались к шаманке, супруги не пожалели. Вскоре после покупки сделали в квартире ремонт, а детей определили в одну из лучших школ города, до которой от их дома рукой подать. Более того, сами собой решились старые проблемы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Бегите из этой квартиры, иначе вынесут вперед ногами». Как семья из Ангарска делила жилье с духом умершей хозяйки. Супруги верят, что напасти им принесло соседство с полтергейстом. (подробности)

Кости оказались человеческими. Жители Улан-Удэ нашли под полами в ванной останки, пролежавшие 50 лет. (подробности)

Соседка пожаловалась на запах: без вести пропавшую 34-летнюю женщину нашли спустя месяц поисков. (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08