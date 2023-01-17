Кости оказались человеческими. Жители Улан-Удэ нашли под полами в ванной останки, пролежавшие 50 лет

Кости под полами в ванной: жуткая находка испугала семью из Бурятии во время ремонта. Фото: СУ СКР по Бурятии.

Кости, которые нашли у себя под ванной жители Улан-Удэ оказались человеческими. Напомним, страшную находку хозяева дома обнаружили в начале ноября прошлого года. Семья планировала сделать ремонт в ванной комнате, обновить интерьер. Жильцы уже вскрыли полы и не могли поверить своим глазам. Оказалось, что под ними лежали вовсе не старые доски, а кости…

Но чьи они? И как давно они лежали там? Улан-удэнцы поспешили обратиться в полицию. Чуть глубже в земле были обнаружены и другие костные останки. Всего 57 фрагментов. Правоохранители начали доследственную проверку. И вот на днях пришли результаты.

- B paмкax cyдeбнoй пpoвepки нaзнaчeнo и пpoвeдeнo cyдeбнoe исследование. По его результатам было установлено, что обнаруженные кости принадлежат человеку мужского пола, и одному животному. Это крупнорогатый скот. Корова или бык, - рассказали в СУ СК Республики Бурятия.

Как рассказали в ведомстве, механических повреждений на человеческих останках не обнаружено. Предположительная давность смерти составляет бoлee 50 лeт. Следователи сделали вывод, что скорее всего это старое захоронение, которое было образовано еще до момента строительства на этом месте жилого дома.

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