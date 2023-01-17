Родители одной из школ Братска обратились в прокуратуру из-за травли семиклассницы

Вся эта история стала известна благодаря видеоролику в соцсетях. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Братске Иркутской области началась проверка в одной из школ. И повод для этого достаточно серьезный. Несколько родителей подали заявление в городскую прокуратуру в связи «с травлей», как уверяют мамы и папы, 13-летней девочки. Ребенок, настаивают родители, стал жертвой не сверстников, а… якобы учителей!

Итак, вся эта история стала известна благодаря видеоролику. Он на днях появился в социальных сетях. В кадре – родители, и не только самой девочки, собралась целая инициативная группа мам. Они рассказывают, что конфликт между ученицей и педагогами школы якобы начался в декабре прошлого года из-за того, что девочка назвала учителя истории «ябедой».

- Ему (учителю) не понравилось поведение девочек. Он припугнул их тем, что сейчас они пойдут к директору, - рассказывает мама девочки. - У него (педагога) это постоянно. Если дети начинает ему противоречить, он любит их оскорблять, унижать.

Как заверяют родители в ролике, директор школы встала на защиту учителя. А позже к травле ребенка подключились и другие педагоги.

- Например, другой учитель отказывался вести урок, пока школьница не выйдет из класса, - рассказывают родители. - Учительница сказала, что ей противно вести урок в присутствии девочки. При этом присутствовала директор и завуч по воспитательной работе, - рассказывают родители инициативной группы. – Они втроем пытались сказать девочке, чтобы она уходила из школы и забирала свои документы.

- Директор школы устроила самосуд над моим ребенком. Оскорбляла ее, унижала, - едва сдерживая слезы, рассказывает мать школьницы в кадре. – Девочку очень жестко прессуют.

Корреспонденты «КП-Иркутск» попытались связаться с директором учреждения, но к моменту выхода публикации получить комментарий не удалось.

Позже, стало известно, что следователи прокуратуры и СК начали доследственную проверку по факту инцидента.

- В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства о защите прав несовершеннолетних и иных федеральных законов. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - рассказали в прокуратуре Иркутской области.

Расследованием инцидента также занялся и департамент образования Братска. Как рассказали "КП-Иркутск" в школе уже начали служебную проверку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Соседка пожаловалась на запах: без вести пропавшую 34-летнюю женщину нашли спустя месяц поисков (подробнее)

Уехал кататься на снегоходе и не вернулся: спасатели завершили поиски без вести пропавшего на Байкале сибиряка (подробнее)

«Сделал шаг и оказался под машиной»: 9-летний школьник погиб под колесами бензовоза в Иркутской области (подробнее)