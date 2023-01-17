«Сделал шаг и оказался под машиной»: 9-летний школьник погиб под колесами бензовоза в Иркутской области

Насмерть сбивший школьника водитель бензовоза из Бодайбо рассказал о случившемся Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Жители северного города Бодайбо в Приангарье все еще не могут отойти от произошедшего накануне страшного ДТП. Под колесами бензовоза погиб 9-летний мальчик. Пугает и то, что в момент аварии школьник шел через дорогу по нерегулируемой «зебре». Оказавшись под колесами автоцистерны, третьеклассник получил травмы, несовместимые с жизнью. Ребенок скончался до приезда медиков скорой. За рулем находился 40-летний мужчина, в полиции он рассказал о том, как все произошло. Видео с его комментарием поделились в соцсетях ГУ МВД России по Иркутской области.

- Ехал по дороге и увидел, что мальчик подошел к переходу, - вспоминает события 16 января водитель. - Я убедился, что он не хотел переходить дорогу. Мне так показалось. Я притормозил, скорость была небольшой. Так как бордюр был высоким, получилось, что он сделал шаг и оказался под машиной. Я успел только нажать на тормоз...Я очень сожалею, - едва сдерживает слезы взрослый мужчина.

Тем временем, прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, организованной сотрудниками полиции, а также проводит свою собственную. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Инспекторы ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП.

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