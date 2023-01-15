«Ты будешь моей?». Иркутянин пригласил любимую на ювелирный мастер-класс и предложил стать его женой

Будущие супруги уже точно решили, что их свадьба пройдет на природе, в горах. Фото: предоставлено героями публикации

Больше, чем просто мастер-класс. Именно так назвали видео, которое на днях распространилось в соцсетях. Иркутянин сделал предложение руки и сердца возлюбленной во время урока по изготовлению ювелирных украшений. Причем, помолвочное кольцо молодой человек создал самостоятельно!

21-летний студент Михаил Богдасаров и 33-летняя мастер маникюра Анастасия Оберемок познакомились в ноябре 2021 года. Сибиряк уже несколько лет в свободное время профессионально организует для всех желающих походы и туры по Байкалу и другим природным достопримечательностям Иркутской области и Бурятии. Настя была туристкой в его группе.

Сибиряк уже несколько лет в свободное время профессионально организует для всех желающих походы и туры по Байкалу. Фото: предоставлено героями публикации

- Знакомый как-то пригласил меня с собой в однодневный поход. Сказал, что знает Мишу и предложил присоединиться к их группе, - рассказывает иркутянка Анастасия Оберемок. – Мне очень понравилось компания и я начала ходить в походы под руководством Миши. Мы посещали разные скальники, ущелья, горы.

Пара утверждает, что разница в 12 лет вовсе не стала для пары препятствием. Фото: предоставлено героями публикации

Все изменилось в феврале 2022 года, кода Михаил повел группу в поход в ущелье реки Мамай. Вместе с ним была его сестра. Девушка неудачно спустилась на ледянке и ей защемило нерв. Требовалась срочная госпитализация. Михаилу нужно было сопровождать сестру, но он не мог оставить туристов одних. Тогда Настя предложила свою помощь молодому человеку. Девушка уже бывала в этих местах, поэтому провести группу по знакомому маршруту ей не составило никакого труда. Молодой человек оценил поступок Насти и в качестве благодарности пригласил девушку с собой в очередной поход.

Михаил и Анастасия вместе уже больше года. Фото: предоставлено героями публикации

- Там, по пути мы разговорились и узнали друг друга ближе. Выяснилось, что у нас очень много общего. Мы любим одинаково отдыхать и проводить время. У нас схожи взгляды на жизнь, - рассказывает Анастасия. – Миша предложил мне составить ему компанию в следующих вылазках на природу, но уже в качестве второго гида. Я согласилась. Так и начались наши отношения.

Как заверяет Анастасия, разница в 12 лет вовсе не стала для пары препятствием. Девушка рассказывает, что за тот год, что пара провела вместе, между ними ни разу не возникло серьезных ссор. Михаил удивляет свою избранницу своими взрослыми, взвешенными поступками. Все лето влюбленные путешествовали по хребтам Хамар-Дабана и Восточного Саяна. Навыки ведения совместного быта по началу приобретали в походных палатках. А позже, осенью, когда закончился сезон, Михаил предложил Анастасии переехать в его дом.

Навыки ведения совместного быта по началу приобретали в походных палатках. Фото: предоставлено героями публикации

- Я готовился к Новому году и думал над тем, какой подарок я хочу сделать для Насти, - делится своими воспоминаниями Михаил. – Летом мы уже посещали мастер-класс в гончарной студии, делали кружки из глины. Нам очень понравилось! И я подумал, что было бы здорово организовать свидание в похожем формате…

Молодой человек узнал о мастерской по изготовлению ювелирных украшений. Изначально Михаил решил, что будет здорово, если они создадут, например, парные кулоны. Сибиряк приобрел сертификат на посещение, но не стал рассказывать девушке куда именно они отправятся. Неожиданно для самого себя Михаил вдруг понял, что не хочет делать кулон. Молодой человек решил, что он изготовит кольцо и предложит Насте стать его женой…

Седьмого января молодые люди перешагнули порог мастерской. Настя до последнего момента не знала, куда они отправляются. Всю дорогу на ней была надета маска. Кстати, дату для осуществления своего замысла, Михаил выбрал неслучайно. Число «7» для молодого человека ассоциируется с семьей, любовью и верностью.

- Я думала, что мы оба будем изготавливать кулоны. Я даже придумала дизайн украшения. С изображением гор. Очень символично для нас. Но Миша сказал, что будет делать для меня кольцо, - рассказывает Анастасия. – Конечно, я даже и подумать не могла о том, что оно будет именно помолвочным! Даже в тот момент, когда он замерял мой безымянный палец. Решила, что это просто романтический жест с его стороны.

Михаил признается, что очень волновался, пока изготавливал украшение для своей любимой. Фото: предоставлено героями публикации

Михаил признается, что очень волновался, пока изготавливал украшение для своей любимой. Вдруг девушка ответит отказом на его предложение? Когда наконец кольцо было готово, Михаил взял его в руки, встал на колено и задал самый главный вопрос. Анастасия не сомневаясь, сказала заветное: «Да!».

Иркутянин сделал предложение руки и сердца возлюбленной во время урока по изготовлению ювелирных украшений. Фото: предоставлено героями публикации

Будущие супруги уже постепенно начинают думать о том, как именно они хотят провести свадьбу. Уже точно решено, что праздник пройдет на природе, в горах.

Анастасия не сомневаясь, сказала заветное: «Да!». Фото: предоставлено героями публикации

- Мы хотим собрать всех родных, друзей и отправиться с ними на тот самый Мамай, который и свел нас вместе, - предается мечтам Анастасия. – Там есть уютное зимовье, где можно организовать шведский стол, а затем пойти на прогулку, пофотографироваться и насладиться прекрасными видами. А вечером посидеть у костра и приготовить чай с саган-дайля. Я думаю, что у меня будет белое свадебное платье, но вместо туфель я надену треккинговые ботинки. А еще к празднику могут присоединиться наши туристы-единомышленники. Это будет такой некий поход с событием!

Все лето влюбленные путешествовали по хребтам Хамар-Дабана и Восточного Саяна. Фото: предоставлено героями публикации

- И с датой мы уже тоже определились, - добавляет Михаил. – Это будет 07.07.2023. Кстати, если сложить цифры наступившего года, то тоже получится семь! Я уверен, что эта цифра принесет нам семейное счастье!

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