«Учится, лежа в госпитале»: Герой России Балдан Цыдыпов, спасший 150 сослуживцев на СВО, поступил в вуз

Герой России Балдан Цыдыпов спас 150 сослуживцев. Фото: личный архив героев публикации

Герой России, 24-летний житель Забайкальского края Балдан Цыдыпов, стал студентом. Участник СВО поступил в Финансовый университет при правительстве России и вот уже как полгода получает степень магистра на юридическом факультете. Но от других молодых людей отличается тем, что науки постигает прямо из стен госпиталя.

- Пишут, что сын поступил в столичный университет якобы без экзаменов. Но это не так, - рассказывает корреспонденту «КП-Иркутск» отец Балдана, Баир Цыдыпов. — Он активно готовился, сдавал экзамены по видеосвязи. Возможно, и было в чем-то послабление ввиду его боевых заслуг. Но тем не менее Балдан очень ответственно подошел к этому.

Сибиряк получает высшее образование прямо в стенах госпиталя. Фото: личный архив героев публикации

Как рассказывает отец военнослужащего, учеба и получение новых знаний помогают отвлечься во время реабилитации. «Решил учиться, чтобы не было мыслей и соблазнов пожалеть себя», - поясняет Баир Цыдыпов. Вот уже 10 месяцев он находится под пристальным вниманием врачей. В апреле 2022 года участник военной спецоперации в Украине получил тяжелые ранения, но при этом спас 150 сослуживцев от смерти.

Ситуация, в которой оказался командир мотострелкового взвода Тацинской 5-ой отдельной гвардейской танковой бригады Балдан Цыдыпов и его подопечные больше напоминает эпизод военного фильма. Батальон забайкальца оказался в засаде с массированным артобстелом. Балдан получил тяжелейшую контузию, но не сдавался до последнего.

Дома о службе Балдан в подробностях не рассказывает. Фото: личный архив героев публикации

- Уходите! Я вас прикрою! – скомандовал он молодым бойцам.

Балдан развернул подбитую боевую машину вдоль дороги и на протяжении двух часов отстреливался от врага, пока не потерял сознание от множества ранений. С поля боя с раздробленной стопой его вынесли сослуживцы.

Сейчас он лечится в госпитале Санкт-Петербурга. Медикам пришлось ампутировать ему часть стопы.

Отец опроверг слухи о том, что Балдан не сдавал экзамены для поступления. Фото: личный архив героев публикации

- У него там не было 18-ти миллиметров берцовой кости. Благодаря аппарату Илизарова удалось ее вытянуть. Это довольно долгий и мучительный процесс, - рассказывает Баир Цыдыпов. – Сейчас она встала на место, но нужно еще 2-3 месяца, чтобы затвердела. И, возможно, уже весной можно будет говорить о протезировании. За весь период у него было больше двадцати операций. И каждый раз под наркозом. Конечно, я тревожусь за сына и его состояние.

При этом, отец героя рассказывает, что несмотря на все перенесенные испытания, Балдан не планирует завершать военную карьеру. Как только его здоровье восстановится, мужчина вновь вернtтся на службу.

- Я целиком и полностью поддерживаю решение. Он шел к этому целенаправленно, - рассказывает Баир Цыдыпов. – Я практически с детства помогал ему подготовиться к службе в армии. Причем как физически, так и психологически. Сын занимался рукопашным боем, дзюдо. Год учился в иркутской школе №32, чтобы научиться общаться в большом коллективе, где есть разные национальности. Потом поступил в Новосибирское высшее военное училище. Там отбор был очень серьезным. Восемь человек на одно место. И он прошел!

Мужчина признается, что благодарен этому учебному заведению, ведь именно там его сын получил блестящую подготовку и стал офицером. Базовые знания пригодились ему в нужный час на поле боя.

- Во время службы Балдан и его товарищи попадали в опасные ситуации, — добавляет отец. - Но он никогда об этом сам не рассказывал. Об этом мне позже сообщили его друзья, сослуживцы. Говорили, что многого удалось избежать только благодаря тому, что среди них был хорошо обученный человек!

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