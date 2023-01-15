Малышка будет видеть: в Улан-Удэ врачи спасли зрение девочке, которая родилась с весом всего 460 грамм

У медиков было всего трое суток, чтобы предотвратить потерю зрения. Фото: детская республиканская клиническая больница.

Радостная новость пришла из соседней республики. В Бурятии врачи-офтальмологи спасли зрение малышке, которая родилась весом всего 460 грамм. Девочка появилась на свет на 24 неделе беременности. Крошку перевели из роддома в Детскую республиканскую клиническую больницу прямо перед Новым годом. Несмотря на то, что новорожденная набрала вес до 1600 грамм, она все еще не могла дышать самостоятельно и находилась на аппарате искусственной вентиляции легких. Угрозу ее здоровью представляла агрессивная форма ретинопатии недоношенных. Это поражение сетчатой оболочки глазного яблока.

Речь идет о введении специальным шприцем непосредственно в стекловидное тело лекарственного препарата «Луцентис». Он используется как для лечения активной ретинопатии недоношенных, так и для профилактики слепоты у глубоко недоношенных детей.

- Разрешение на применение «Луцентиса» в нашей стране при ретинопатии недоношенных получено сравнительно недавно. Только в конце 2021 года, - рассказали в Детской республиканской клинической больнице. - Ранее к такому способу лечения прибегали только при диабетической ретинопатии и при «влажной» форме дистрофии сетчатки у взрослых пациентов. У врачей было не больше трех суток, чтобы предотвратить слепоту у новорожденной.

Маленькую пациентку экстренно перевели в Детскую республиканскую клиническую больницу, ведь проведение этой процедуры было возможно только в условиях многопрофильной больницы. Операция прошла успешно! Малышку сняли с аппарата ИВЛ. Теперь она дышит самостоятельно. Как рассказали врачи больницы, сейчас девочка находится в отделении выхаживания. Она хорошо набирает вес!

А у врачей ДРКБ появилась возможность комбинировать способы ретинопатии малышей, родившихся раньше срока, в зависимости от степени нарушений.

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