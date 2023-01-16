Растерзанное тело нашли только под утро. В Бурятии осудят хозяина собак, которые насмерть загрызли женщину

Следователи завели уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Фото: СУ СКР Республики Бурятия

Следственный отдел по Иволгинскому району СУ СК России по Республике Бурятия завершил расследование уголовного дела в отношении 49-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Его собаки насмерть загрызли 64-летнюю женщину.

Как ранее рассказывала «КП» - Иркутск», жуткая история произошла в октябре 2022 года в селе Хойтобэе. Виктор Бахаев (имя изменено – прим. Ред.) содержал во дворе своего дома трех крупных собак. Две из них - в вольере, а третья – на цепи. К мужчине в гости приехала родственница. Животные сразу же проявили агрессию к приезжей – стали грозно рычать и лаять. Но хозяин дома внимания не обратил – ведь собаки же не гуляли по ограде сами по себе. И не проверил, не убедился, что крепко ли закрыт вольер.

Ночью женщине зачем-то решила выйти во двор, собаки вырвались из ограждения и цепи и напали на нее. Пенсионерка пыталась отбиться, но не смогла. Псы искусали все тело. Так, что от ран женщина скончалась на месте. Однако ее растерзанное тело нашли только под утро.

Следователи завели уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

- В настоящее время в ходе проведенного предварительного следствия собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказали в СУ СК РФ по республике Бурятия.

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