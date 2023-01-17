Уехал кататься на снегоходе и не вернулся: спасатели завершили поиски без вести пропавшего на Байкале сибиряка

34-летний мужчина отправился на прогулку в одиночку посреди ночи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ночью 13 января житель поселка Усть-Баргузин поехал кататься на снегоходе. Несмотря на то, что на улице было темно, 34-летний мужчина отправился в одиночку, лишь предупредив близких о своих планах. На следующий день домой сибиряк не вернулся. Его родственники забили тревогу. Вечером 15 января сообщение об исчезновении человека в районе мыса Крестовый передали местным спасателям. Так как близлежащие деревушки находятся практически на побережье озера Байкал, поиски начали оттуда.

Днем 16 января работа принесла первые плоды. Сквозь прозрачную корку льда сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда увидели лежащий на каменистом дне снегоход. Он затонул примерно в 400 метрах от берега. Несмотря на находку, мужчину надеялись отыскать живым. Однако вскоре его тело обнаружили в воде.

Снегоход ушел на дно в 400 метрах от берега. Фото Байкальского поисково-спасательного отряда

- На Байкале идет интенсивное становление льда, толщина его неравномерна, - отмечают спасатели. - Тем не менее рыбаки и туристы активно осваивают недавно возникшие ледовые поля, где огромное количество факторов делает любое передвижение по замерзшему озеру небезопасным. Счет на происшествия с провалами под лед в этом сезоне, к сожалению, открыт.

Разыскивали сибиряка с вечера 15 января. Фото Байкальского поисково-спасательного отряда.

Еще одна прогулка на снегоходе по неокрепшему льду озера едва не закончилась трагедией 12 января. Транспорт ушел под воду в 10-15 км от берега в Баргузинском заливе. Благо, двое пассажиров и водитель смогли выбраться на поверхность, хоть и вымокли до нитки. На выручку пришли сотрудники МЧС, которые эвакуировали перепуганных сибиряков и передали их в удовлетворительном состоянии родственникам.

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