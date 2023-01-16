Пронизывающий ветер и морозы под -60: Синоптики дали неутешительный прогноз на Крещение в Иркутской области

На севере Иркутской области температура 19 января будет ниже на 10-12 градусов. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Знаменитыми морозами на Крещение в Иркутске уже давно никого не удивишь. Сибирякам холода - не помеха. Тысячи жителей Иркутской области ежегодно, несмотря на любой мороз, окунаются в проруби. И все-таки, какая погода ждет на Крещение иркутян? Об этом «КП» - Иркутск» рассказала начальник отдела метеопрогнозов Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова.

- Морозы «зайдут» в наш регион как раз 19 января, - рассказывает «КП» - Иркутск» Юлия Янькова. – Поэтому в Крещение будет по-настоящему морозно. Утром столбики термометров покажут до -19…-24, а ночью - до -28…-30. Температура будет ниже нормы на 4-6 градусов. Также пойдет небольшой снег и ожидается ветер с порывами до 14 метров секунду.

По области - еще холоднее. На севере Иркутской области температура 19 января будет ниже на 10-12 градусов. Так в Катангском, Киренском, Усть-Кутском, Бодайбинском и Мамско-Чуйском районах ночью похолодает до -43…-48, а местами вообще до -53…-58. Днем немного теплее - до -35.

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