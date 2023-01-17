«Все видели, но никто не заступился»: издевательства подростков над школьницей попали на видео в Бурятии

Парни таскали девочку за волосы, били ладонями по лицу и замахивались. Фото: запись с камеры видеонаблюдения

«Трое подростков издеваются над девочкой. И все это видят, но никто не заступился», - этот пост появился в популярном анонимном паблике Бурятии накануне вечером, 16 января, и сразу же получил бурный отклик в соцсетях. К публикации автор прикрепил видео с камеры наблюдения, установленной в коридоре одной из школ Мухоршибирского района. На кадрах видно, как несколько парней замахиваются на ученицу, бьют ладонями по лицу, дергают за волосы, а один из них запрыгнул ей на спину и уронил на пол. При этом остальные дети спокойно наблюдают за происходящим, как за чем-то обыденным. Автор же уверяет, что подобное в этих стенах происходит не впервые, однако педагоги внимания на «беспредел» якобы не обращают.

- Я считаю таких надо выводить на общую линейку перед всей школой и заставить просить извинения, а после исправительные часы под тотальным надзором.

- Какой толк от того, что они на линейке извинятся перед ней? Извинятся, похихикают и дальше будут буллить ее. Охранник там для красоты сидит?

- Бедный ребенок, стольким издевательствам подвергся! – обсуждают случившееся в комментариях пользователи сети.

В считанные часы этот ролик разлетелся по соцсетям и чатам в мессенджерах. В одной из таких групп на него наткнулись полицейские. В настоящее время правоохранители проверяют эту информацию. Будут установлены детали случившегося, а также допрошены участники конфликта. Также на сообщения о травле школьницы отреагировала Уполномоченный по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина. Омбудсмен направила обращение главе Мухоршибирского района с просьбой в оперативном порядке провести служебную проверку.

- Необходимо оценить работу школы по воспитанию детей, по формированию у детей недопустимости применения насилия в отношении друг друга, - отметила Ганькина. - Дать оценку бездействиям сотрудников школы, проигнорировавших данные противоправные действия в отношении девочки, а также соблюдение законодательства о защите персональных данных детей.

Ход проверки детский омбудсмен поставила на личный контроль. Ее результаты рассмотрят на заседании районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. На него будут приглашены родители подростков, попавших на видео. Также девочке возместят причиненный ущерб, пообещала Наталья Ганькина.

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