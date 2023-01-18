«Вылитый папа»: жена Героя России Максима Концова рассказала о сыне, названном в честь погибшего отца

Инесса и Максим встретились в 2017 году. Фото: личный архив Инессы Концовой

«Смерть не в силах людей разлучить навек

И захлопнуть за ними дверцу.

Разве может уйти дорогой человек, если он остается в сердце?!»

Это трогательное стихотворение на своей странице в соцсетях Инесса Концова посвятила любимому мужу. Он ушел служить в зону СВО, но не вернулся… Подвиг лейтенанта Максима Концова известен на всю страну. Несмотря на несколько огнестрельных ранений офицер Росгвардии уничтожил вражеского гранотометчика, продолжая до последних минут жизни руководить подчиненными. В тот день российским разведчикам удалось ликвидировать диверсионную группу националистов вместе с крупным схроном оружия. Но главное, что благодаря мужеству военного были сохранены жизни его боевых товарищей. Указом президента бойцу из Бурятии присвоили звание Героя России посмертно. Но его главной мечтой были далеко не награды, а появление долгожданного сына, который родился спустя несколько месяцев после гибели Максима. Каким был ее муж вне службы, Инесса Концова рассказала корреспонденту «КП» - Иркутск».

Первая встреча изменила жизнь обоих

Жизнь будущих супругов изменилась с их первой встречи. Все произошло в 2017 году в Хабаровске, где росгвардеец служил в 21-м отряде специального назначения «Тайфун». Будучи студенткой, 21-летняя Инесса пришла в гости к сестре на день рождения. Одним из гостей стал и 29-летний Максим. Он сразу же обратил внимание на красивую блондинку с голубыми глазами. Его не напугало даже то, что у девушки уже есть молодой человек, который, к слову, пришел в тот день вместе с ней.

- До сих пор стыдно перед бывшим парнем, но тут Максим Андреевич был вне конкуренции, - признается Инесса. – Он делал все, чтобы я обратила на него внимание, и у него это получилось. Харизма и наглость сыграли свою роль.

Все началось с переписки и звонков по телефону, но через несколько дней росгвардейцу пришлось уехать из Хабаровска в командировку. Разлука для влюбленных пролетела быстро. Когда мужчина вернулся, то задарил девушку вниманием и заботой. Вскоре пара начала жить вместе и отпраздновала первый Новый год.

- Мы могли разговаривать о чем угодно часами напролет, - вспоминает Инесса. – Он очень отличался от других: всегда собранный, очень ответственный, в любое время готовый прийти на помощь. Все его сослуживцы знали – на Макса можно положиться. Таким же он был и дома, только намного мягче. Кажется даже, так называемого, периода «притирки» в наших отношениях не было. Настолько нам было вместе хорошо.

«Если не мы, то кто?»

Следующая командировка Максима на три месяца разлучила пару разными часовыми поясами. Мужчина во что бы то ни стало хотел получить краповый берет – высшую форму отличия для бойцов спецназа. В этом его поддерживала любимая.

- Я очень гордилась, что мой мужчина военный! Таких патриотов я еще не встречала. Его любимая фраза: «Если не мы, то кто?».

Максим не уставал благодарить девушку за то, что та всегда ждет его дома. Из следующей рабочей поездки он вернулся уже с обручальным кольцом. Инесса на вопрос любимого без сомнения ответила «Да!». В сентябре 2019 года пара сыграла красивую свадьбу.

Пару не пугали долгие разлуки. Фото: личный архив Инессы Концовой

- Это самый лучший день в жизни, когда твой любимый человек называет тебя «женой», до сих пор мурашки по коже от воспоминаний, - признается Инесса.

После окончания университета свободных дней у бойца Росгвардии стало еще меньше, чем прежде. Но даже, когда ему предложили хорошую должность, он посоветовался с супругой: «Ты готова к тому, что я буду пропадать на работе?». Понимая, что это мечта Максима, Инесса его поддержала.

«Буду всегда ждать его из командировки…»

Осень 2021 года стала в жизни Концовых самой счастливой. Они узнали, что через несколько месяцев они станут родителями. Вскоре пришла новость о новой командировке, от которой офицер не мог и даже не думал отказаться.

- Вы бы знали, как он мечтал о сыне! Когда собирался уезжать, очень переживал, как я буду тут одна. Все мои родственники живут в Приморье.

На выписке молодую маму встречали близкие, друзья и сослуживцы Максима. Фото: личный архив Инессы Концовой

Так, Инесса в ожидании малыша начала ждать и возвращения мужа. Говорить об отъезде своим родителям Максим не стал, чтобы не заставлять их переживать. 26 марта, как гром среди ясного неба, раздался звонок. На том конце провода выразили соболезнования…лейтенант Концов погиб в ходе выполнения боевых задач. Девушка отказывалась верить.

- И, наверное, не поверю в это никогда. Я просто буду всегда ждать его из командировки…

Из роддома молодую маму встречали близкие, друзья и сослуживцы военного. Родители до последнего момента так и не смогли договориться о том, как назовут ребенка. Но Инесса решила, что сына Героя России будут звать так же, как и его известного отца. Сегодня Максиму Концову младшему 5,5 месяцев. Мальчуган во всю пытается ползать и радует маму уверенными «агу» и спокойным нравом.

- Вылитый папа, - делится радостью Инесса.

Инесса мечтает рассказать сыну о том, кем был его отец. Фото: личный архив Инессы Концовой

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