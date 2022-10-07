Бывший военный в Иркутске объединил майнеров и создал целый мир криптовалюты. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Асики, машинки для майнинга, курс биткоина. Это "где-то там" золотая лихорадка, а в Сибири - криптовалютная. Майнинг в Иркутске - по-прежнему основная тема для разговоров и обсуждений практически в любой среде.

«- Ты сейчас в прибыли?

- Какая прибыль, по нулям бы. Я пока не отбил расходы. Надеюсь, к следующему лету.

- Ну да, доходность падает. Доллар-то низко!».

Похоже на совещание бизнесменов. А за столами в иркутском кафе… Щуплый студент, типичный ботан в очках, пара пенсионеров-сельчан за 70, учительница возраста 45-50 в строгом костюме и с вавилоном на голове и еще 8 уже не столь колоритных мужчин и женщин 30-40 лет. Сидят и на салфетках чертят кривые - доходов и потерь.

Майнинг в Иркутске 2022

Это майнеры – люди, которые умеют делать виртуальные деньги «из воздуха». В Иркутске этим занимаются все, от школьников, которым купили компьютер мамы, до пенсионерок. Регион давно имеет славу мировой столицей майнинга. Дешевая электроэнергия – вот главная причина. Все, что нужно, для добычи виртуальных миллионов – специальный мощный компьютер и розетка. Программа просчитывает числовые комбинации, решая математические задачи. Перебирая миллионы цифровых кодов, она, в конце концов, находит тот, что подходит к ключу. За это следует награда – в виде биткоинов. И весь цикл «добычи» повторяется сначала. Причем эту криптовалюту можно перевести в обычные дензнаки. Примерно так организован процесс.

Раньше охотники за криптовалютой открыто «в люди» не ходили. Прятались в гаражах и сараях, охраняя свои драгоценные асики (те самые компьютеры, с помощью которых куются биткоины). А теперь без опаски собираются в майнинг-кафе. Его открыл бывший военный 34-летний Евгений Зырянов.

Создал криптополицию и свою систему безопасности

В мир майнинга в Иркутске Евгений Зырянов попал в 2017 году. Начал как многие – с покупки компьютера. И так же, как многие, «пролетел», оставшись в долгах, как в шелках.

- Я к тому времени отдал армии семь лет, после окончания юрфака служил в военной полиции, - рассказывает Евгений Зырянов. – Сначала в Чите, потом в Иркутске, в Кызыле. Дошел от рядового до лейтенанта. Потом устал колесить по стране. Решил ради семьи осесть в Иркутске. Но перевод не согласовали, так что пришлось уйти на гражданку. А я остался в армейском резерве.

А что делать, чем заняться? Кто-то из знакомых посоветовал майнинг – он как раз был на подъеме.

- Я всегда интересовался компьютерным железом, а тут узнал про биткоины, - рассказывает Евгений про первое «хождение» в крипту. - Поскольку накоплений на счетах скопил прилично, кредит в 2,6 млн. рублей дали без слов. Поставил оборудование в майнинг-отеле (помещения, где владелец сдает в аренду желающим «койко»-место для его асика, обеспечивая бесперебойную подачу электроэнергии). И стал ждать прибыль.

Однако совсем скоро его компьютеры «хакнули» и украли всю прибыль. Оборудование ушло по долгам.

- Я был фактически банкрот, - вспоминает Евгений. - Можно было послать майнинг к чертовой бабушке и забыть как страшный сон. Но в реальности надо было выгребать.

На оставшиеся с продажи оборудования деньги он вложился в покупку подешевевшей из-за падения биткоина компьютерной аппаратуры. И начал ею торговать. А еще создал «криптополицию». Дело в том, что майнеров душит криминал. Раньше домушники охотились за бытовой техникой, а теперь самый заветный плод – майнинговое оборудование. Стоимость техники исчисляется в дестяках, сотнях и даже миллионах рублей. Вынес один асик, сбагрил на черном рынке подешевле, и живешь припеваючи.

И суда следствия не особо опасаешься. Разыскать краденый асик, хоть заявлений в полицию Иркутской области только в этом году уже больше 230, МВД трудоемко и сложно. История точь-в-точь, как с ворованными телефонами. А криптополиция Евгения – другое дело. Его профи влет вычисляют, где находится чужой асик. Вор, когда к нему приезжают за оборудованием, возвращает, не задумываясь. «Угнанный» товар ему уже не сбыть, да и уголовка маячит. Так Евгений и объединил разобщенных «старателей».

- Для этого было нужно место для встреч, так и появился бар-кальянная, здесь собираются как раз те, кто майнит, - говорит Зырянов. - Сам консультирую по безопасности, а вместо одного компьютера, который когда-то стоял в отеле, имею фирму по их продаже.

Майнинг в Иркутске после падения курса биткоина стал делом профессионалов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Майнинг в Иркутске: Наши люди в такси за биткоины ездят

Вот так вокруг кафе как-то «сам собою» возник целый мир – место, где все члены империи майнеров выходят в реальный мир – обсудить проблемы, а их хватает. А сама империя майнеров обрела силу – как-никак 10 тысяч человек в Иркутске пашут на ниве крипты. И, кстати, анекдоты про пенсионерку бабу Валю и девятиклассника – подпольных биткоиновых миллионеров – не шутки. Причем «на деревне» их больше! Электроэнергия по 0,91 руб. за кВт/час – сельский тариф, 1,30 – городской. Поэтому пригороде Иркутска майнинг процветает. Фермы прячут в гаражах, сараях, банях, на чердаках и подвалах, а могут и вовсе посреди поля будку поставить, запитав ее от проходящей рядом ЛЭП. Почему шифруются? Энергетики для «старателей» применяют коммерческий тариф, тут цены зависят от потребления и стартуют от 2, 4 руб. за кВт/час. А кому же охота переплачивать?! Тихушников разыскивают с помощью тепловизоров – устройств, бесконтактно определяющих температуру. Поднесешь к стене строения, если «запылал» монитор аппарата, вероятно, там и скрыт асик. Они выделяют огромное количество тепла, им даже теплицы отапливать можно и огромные помещения. Евгений Зырянов, к примеру, в своем баре так экономит на отоплении. Вместо центрального у него свое, майнинговое.

- Продам асик (компьютер для добычи крипты – ред.) за 20 тысяч, недорого!

За столиками в крипто-кафе и разговоры только о деле. Спрашиваю у Евгения, что за люди здесь собрались, кто они.

- Один таксует, вторая – делает барышням «ноготки», у третьего небольшой салон по ремонту компьютеров, - перечисляет Евгений участников биткоинового братства.– У кого-то шиномонтажка, точка на рынке по торговле овощами. Однако биткоин сильно упал и прибыль сейчас практически не приносит. Еще в прошлом году все это действительно походило на золотую лихорадку. Но она закончилась.

Старателей стало так много, что упала цена одного «слитка». Плюс рухнул курс доллара, к которому привязана стоимость этих виртуальных денег. Так что доходы упали и на плаву остался тот, в ком есть предпринимательская жилка. Мне сейчас небольшой доход приносит бар – за счет продажи чая и кальяна. Пришлось выйти «в кэш».

Хотя абсолютно все биткоиновые старатели норовят расплачиваться «своей монетой» за все.

- Зайти в бар выпить чашечку кофе и расплатиться биткоинами? Так и есть, - улыбается Зырянов. - Точно также приспособилась вся сфера услуг – можно и стрижку сделать, и на такси проехать. Репетитора ребенку нанять, овощи в нужном павильоне на рынке купить, ту же машину отремонтировать. Безусловно, все это – в своей тусовке, с чужими так себя не ведем.

И дело не в том, что добыча биткоинов - что-то плохое или нелегальное. Расплатиться виртуальной валютой официально нигде не получится – сначала ее надо продать за доллары, потом уже их перевести в рубли. А сейчас все это непросто. Все ждут легализации хождения крипты, которая сейчас имеет нейтральный статус в России. И этот момент уже близко.

Банк России и Минфин согласовали позицию по регулированию майнинга криптовалют, соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму в ближайшее время. Это последние новости, они озвучены на майниговом форуме в Казани. Все знают, что их непонятный статус скоро завершится – правительство поручило решить этот вопрос к середине декабря. Правда, этого момента в качестве « руководителя службы безопасности» майнингового мира Иркутска Евгений Зырянов уже не дождется. Сейчас он снова в армии, отозван из боевого резерва – начальником психологической службы бригады. Мобилизован. Готовится к участию в спецоперации на Украине.

КОММЕНТАРИЙ ПОЛИЦИИ

Майнинг в Иркутске: в 2022 году у криптовалютчиков стали красть реже

- Год назад в сводках значилось по три таких случая краж майнингового оборудования в день, - говорят в МВД Иркутской области. - Сейчас много меньше – три в неделю. Но все равно с начала года майнеров грабили уже 233 раза. Интерес криминала к миру крипты заметно поутих – за год биткоин подешевел в четыре раза, поэтому сразу сбавили цены и компьютеры для него. Оборудование можно купить на сайтах объявлений по 15-20 тысяч рублей, это раз в 10 дешевле, чем раньше. Ну и сами майнеры стали организованнее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сибирская криптовалютная аномалия: Под Иркутском майнят биткойны даже работяги и пенсионерки (подробности)

Раз биткоин, два биткоин: Что такое криптовалюта и почему сибирский Иркутск стал столицей майнинга ( подробности)