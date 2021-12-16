Раз биткоин, два биткоин: Что такое криптовалюта и почему сибирский Иркутск стал столицей майнинга. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В азартную гонку за самой популярной цифровой валютой - биткоином - включился весь мир. Центром ее в России благодаря дешевой электроэнергии стал сибирский Иркутск. Здесь майнят все, кому не лень - от студентов до 90-летних пенсионерок, по оценкам самих майнеров, их в Иркутске и окрестностях не менее 10 тысяч человек. Всего-то и надо - мощный компьютер, асики (специальное оборудование для выуживания цифровой валюты) и дешевое электричество. Включил - и сиди, жди, пока цифровые денежки сами потекут, ими можно расплачиваться, а можно менять на доллары и рубли. Каким образом? «Комсомолка» уговорила раскрыть тайны бизнеса миллионера, сделавшего на криптовалюте состояние и уже успевшего разориться, и 78-летнюю деревенскую майнершу.

Майнер Юрий Дромашко прошел путь из инженером в миллионеры, а потом - в банкроты. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Был на коне, а сейчас всем должен

55-летний Юрий Дромашко - один из немногих криптовалютчиков в России, который не боится показывать лицо и охотно рассказывает, чем занимается. Хотя чем именно, объяснить на пальцах трудно. Именно поэтому зачастую майнинг ассоциируют с новой МММ, ведь деньги из воздуха способны извлекать только финансовые пирамиды.

Но в майнинге, то есть, добыче криптовалюты, криминала нет. Майнеры - владельцы супермощных компьютеров, такие стоят десятки или сотни тысяч рублей - покупают оборудование, скачивают специальные программы и с их помощью подключаются к общей сети добытчиков цифровой валюты, в которой идут вычисления. Их делают компьютеры. И тот из них, который справляется с задачкой быстрее, получает вознаграждение - ту самую электронную валюту. Самая распространенная - биткоин. Сейчас один «биток» стоит 48,8 тысяч долларов или 3,7 млн рублей.

Любой порядочный майнер ставит целью завести свою «ферму», то есть собрать много оборудования. Логика проста - чем больше вычислительных машин, тем больше шанс сорвать куш. Правда, дело не только и не столько в количестве компьютеров, сколько в их вычислительной способности. Те, что дороже - сообразительнее и быстрее.

Пару лет назад про Юрия Дромашко писали, как про первого легального долларового миллионера, сделавшего состояние на биткоине. А сейчас он на мели, почти банкрот. Впрочем, уверен, что снова поднимется. Его ферма площадью в 500 квадратов в деревне под Иркутском - одна из крупнейших в России.

- Про майнинг я узнал по радио еще в 2011 году, - рассказывает Дромашко. - Сказали, что можно с помощью обычного компьютера делать деньги. Тогда дела в юридическо-бухгалтерской фирме, которую я основал, шли хорошо, а через четыре года заказов не стало. Приходя в магазин, считал мелочь и думал, на чем сэкономить. От безнадеги и вспомнил о майнинге.

Дромашко свернул бизнес, взял кредит, закупился оборудованием и ушел в майнинг с головой. Тогда биткоин стоил 600-700 долларов. Вскоре у Юрия уже была большая «криптоферма», занимающая солидные площади в селе.

- Инженер следил за работой оборудования, я - за курсом криптовалюты через телефон и радовался, курс-то рос на глазах! - говорит Дромашко. - Два года вкладывал в ферму деньги и параллельно торговал оборудованием. Провел тысячи встреч, объясняя людям, что миллионы лежат под ногами, их надо только взять, что это будущее. Но тогда к самой идее крипты относились недоверчиво. Это сейчас, кто только не майнит, а в 2016-м говорили: «Какие-то монеты, которые есть только на счетах и придумал эту систему неизвестно кто, но только не государство и не Центробанк». Кроме этого, были опасения - банки не дадут криптовалюте распространяться. Но в нашей жизни появилось много другой «цифры» и виртуальных денег. Оплатой по телефону или через куар-код, покупками онлайн нынче никого не удивишь. И люди перестали бояться. Хотя это и стихийно почти случилось, но каждый понимал - все вписались в систему, и США, и мелкие страны, и страны под санкциями, такие как Россия. Один Китай запретил у себя всю цифровую валюту, кроме собственного криптоюаня. Посмотрим, его история только начинается.

Но надо понимать, что биткоин, как и реальная валюта, не только растет, но и падает. К 2018 году он стоил уже 20 тысяч долларов. Дормашко потирал руки и тратил легкие деньги. Но потом его стоимость упала в пять раз.

- Все, кто только что был на плаву, оказались почти нищими. Я тоже потерял очень много денег, практически вышел в банкротство и только сейчас начинаю выбираться, когда биткоин опять рванул. Но это нормально в мире, где много возможностей и рисков, в том числе риск стать бомжом. И все-таки, я считаю, за этим перспективы. Сейчас в мире меньше 5% людей владеют криптовалютой, а через несколько лет их будет 50%. Так что понятно, цена продолжит расти.

В таких домах под Иркутском скрываются незаметные майнеры. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Разориться? Раз плюнуть!

В селах вокруг Иркутска сошлись все условия для майнеров: и низкие тарифы на электричество (сейчас сельский тариф – 86 копеек против 1,23 рубля за киловатт в городе – Ред.), и частные усадьбы с подключенными к электросети банями и гаражами. Зимой здесь так возрастает нагрузка на энергосистему, что случаются серьезные перебои с электричеством. И, например, настоящая столица крипты деревня Хомутово в десяти километрах от Иркутска сутками сидит без света. Здесь живет и майнит 78-летняя криптофермерша.

- Меня внуки надоумили, и я купила компьютерный аппарат, а потом какую-то к нему специальную штуку, - рассказывает пенсионерка, назовем ее «баба Валя», в Хомутово местных жителей сначала разбогатевших, а потом пострадавших от майнинга, найти несложно, но представляться реальными именами они не горят желанием. Чревато судами с энергетиками. - Заплатила за все 200 тысяч, это был 2017 год. Поставили в сенях. Как раз был сентябрь, а этот компьютер, как печка, исправно согревал мне дом до лета, дрова я и не жгла. У майнинга есть побочный продукт – тепло, которое выделяют компьютеры. Им можно все хозяйство согревать – хоть теплицу зимой, хоть целый бассейн. Плюс и денежка за биты эти капала. Внук мне 6-7 тысяч отдавал. Летом перенесли тот аппарат в сарай.

Оборудование для майнинга часто воруют. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За эти годы бабушка с внуком потихоньку отремонтировали дом, купили новую теплицу, туда еще один компьютер определили. А потом «баба Валя» получила письмо счастья - счет от энергетиков почти на миллион рублей.

- И тогда я вспомнила, как несколько месяцев назад они приезжали к нам в Хомутово, якобы столбы чинить, - вздыхает она. - А в руках какой-то прибор. Подошли к забору, что-то замерили, дальше пошли. Оказывается, прибор, с которым к забору подходили, тепловизор. Он меряет, насколько стенка нагрелась. И становится ясно, что тут майнят.

Пришлось платить деньгами, что на новый дом отложила… Внуку сказала, что больше баловаться не буду. Кругом столько судов – фермы повсюду в гаражах да теплицах натыканы! Соседи сопротивлялись, но 5 миллионов тоже выложили за электричество. Машину продали, оборудование, и небольшой участок в придачу. Разбогатели, называется. А внук заключил договор и перенес аппаратуру на какой-то склад, где раньше завод был. Платит дорого за киловатт, но отказываться не хочет.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

- Только с начала года в Иркутской области выявлено 500 случаев с подозрением на то, что по тарифу для населения используют электроэнергию для добычи криптовалюты, - рассказывает заместитель директора по работе с бытовыми потребителями «Иркутскэнергосбыта» Наталья Соковикова. – Сейчас в судах рассматривается десятки дел в отношении майнеров (по логике законодательства, майнер все-таки предприниматель, поскольку от получает прибыль с использования оборудования, и должен за электроэнергию платить повышенный тариф – Ред.). Наши сотрудники с помощью тепловизоров и другого оборудования успешно устанавливают наличие майнинг ферм, ведут статистику показаний и расхода по каждому потребителю. Все это дает возможность в судах предъявлять майнерам огромные счета на миллионы рублей, и заставлять их переходить на коммерческий тариф.

ВОПРОС РЕБРОМ

Почему в Иркутской области дешевое электричество?

Вадим ФЕДЧИШИН, директор Института энергетики Иркутского Национального Исследовательского технического университета:

- Конечно, так сложилось исторически, с тех пор как на Ангаре появился каскад из четырех очень мощных гидроэлектростанций. Большой объем стока и высокая скорость течения реки идеальны для развития гидроэнергетики региона, а по своим запасам ее ресурсы превосходят Волгу, Дон и Каму вместе взятые. У нас в регионе производится подавляющий объем электроэнергии в стране. Кроме того, ГЭС в Иркутске, благодаря запасу ресурсов в Байкале, работает почти 7 тысяч часов в год. Это в 2 раза больше, чем где-либо в России, и за счет этого себестоимость самой энергии очень низкая. И, кстати, Иркутская ГЭС окупилась уже через 5,5 года после пуска первого гидроагрегата. И вот уже 60 лет работает «в прибыль». А раз она обходится очень дешево, то и тарифы для населения устанавливаются тоже низкие.

Биткоин стал самой популярной криптовалютой. Фото: Евгения ГУСЕВА

СПРАВКА «КП»

Что такое криптовалюта?

Это виртуальные деньги, которые не имеют «физического» выражения – ни в бумаге, ни в золоте, ни в чем. Каждая единица криптовалюты представляет собой сложный программный код.

Кто ее выпускает?

Криптовалюту выпускают , кому не лень. Собственную криптовалюту может выпустить любой человек, у которого есть нужные знания. Но будут ли ее покупать - это уже другой вопрос.

Что такое биткоин?

Это самая первая и самая ходовая криптовалюта. Но есть и другие криптовалюты - Ethereum (в русскоязычной среде известен как «эфир»), Litecoin, XRP и т. д. В мире создано больше 2000 криптовалют.

Кто его изобрел?

Сие есть тайна великая. В 2008 году некто, назвавшийся японским именем Сатоши Накамото, опубликовал в интернете статью с описанием новой электронной валюты - биткоина. Он же выпустил первый биткоин 9 января 2009 года. Многие журналисты и ученые проводили исследования и подозревали самых разных выдающихся программистов в том, что каждый из них и есть Накамото. Но все «подозреваемые» отвергали эти домыслы. А есть версия, что под псевдонимом Сатоши Накамото скрываются несколько человек.

Сколько единиц криптовалюты можно выпустить?

Теоретически - сколько угодно. Но все зависит от пожеланий ее создателей. Например, количество биткоинов ограничено: Накамото сразу заявил, что их будет 21 млн. Выпущено уже 18,7 млн биткоинов. Утерянные деньги не возвращаются: например, если кто-то забыл пароль к своему электронному кошельку, на котором хранились биткоины, бедняге можно только посочувствовать. Как сообщают СМИ, горе-владельцы потеряли около 20% биткоинов.

Что такое майнинг?

Для транзакций (продажи, покупки, перечислений) криптовалюты нужны большие вычислительные мощности. Для этого компьютеры со всего мира объединяются в сети. Допустим, житель Курска отправил жителю Абу-Даби несколько биткоинов на день рождения. Эту операцию нужно записать в реестр всех компьютеров, подключенных к сети. А кроме того, ее нужно подписать уникальной электронной подписью, которая представляет собой программный код. Эту подпись и рассчитывают компьютеры, входящие в сеть. За эту «помощь» владелец компьютера получает немного криптовалюты на свой электронный кошелек - это и есть майнинг (от англ. mine — добывать).

Почему майнинг требует столько энергии?

Чтобы присвоить каждой «монете» и переводу уникальный код, при операциях с криптовалютами компьютеры производят огромное количество вычислений. На это требуется много электричества. Кроме того, при такой работе компьютеры сильно греются и много энергии уходит на работу систем охлаждения. За год майнеры расходуют примерно столько же электричества, сколько вся Чехия или Нидерланды.

Что такое ферма?

Компьютеры, используемые для майнинга, часто называют фермами. Нередко именно видеокарта выступает главной деталью в таком компьютере. Видеокарта - это тоже процессор со своей памятью и системой охлаждения. Но она лучше подходит для майнинга, чем обычный процессор, потому что она изначально «заточена» под решение большого количества однотипных задач. Обычно майнеры создают ферму из нескольких видеокарт, чтобы система была мощнее и работала быстрее.

Криптовалютная лихорадка в разгаре. Фото: Иван МАКЕЕВ

Как определяется курс и почему биткоин такой дорогой?

Курс определяется на криптовалютной бирже, где проходят сделки по купле-продаже крипты. Поэтому, как у любого биржевого товара, цена криптовалюты зависит от баланса спроса и предложения. Иными словами, чем больше людей хотят купить крипту, тем она дороже.

А спрос и предложение уже зависят от самых разных факторов, в том числе от новостей и эмоций. Муфтий из Индонезии признал биткоин халяльным - спрос на него среди мусульман резко вырос и курс подскочил на $1000 за 15 минут. Китай запретил операции с криптой - многие кинулись продавать биткоины и курс упал.

Если же оглянуться на несколько лет назад, то за прошедшее время курс биткоина вырос в сотни раз. На момент написания этой статьи один биткоин стоит $50,5 тысяч (3,7 млн рублей). А, например, в ноябре 2015 года за него давали 327 долларов — рост в 154 раза! Причина такого серьезного скачка, как уже было сказано - возросший спрос и доверие к биткоину. Это самая старая криптовалюта, которая за годы существования ни разу не дала сбоя. Его покупают знаменитые бизнесмены и инвесторы - вспомним хотя бы Илона Маска, который вложил в биткоины $1,5 млрд.

Что можно купить за криптовалюту?

В отличие от некоторых других стран, в России криптовалюта не считается незаконным активом. Но купить на нее практически ничего нельзя по простой причине - не принимают (вы же не купите в обычном магазине колбасу за евро). Однако многие иностранные компании официально принимают к оплате криптовалюту. Например, это крупнейшие интернет-магазины Amazon и Ebay, латвийская авиакомпания AirBaltic. Цена товара выставляется в долларах или евро, но если вы хотите заплатить криптой, вам пересчитают стоимость по курсу.

А в минувшем сентябре Сальвадор стал первой страной, признавшей биткоин (но не другие криптовалюты) законным платежным средством. Теперь там биткоином можно оплатить все: от жареной ящерицы в забегаловке до счетов за воду.

Как ее обналичить?

В интернете есть специальные биржи и сайты-обменники (все они иностранные, российских пока нет). Они работают по принципу любого валютного обменника: открываете сайт, вводите количество «крипты», которую хотите поменять, и номер своей карты или электронного кошелька, на который должны поступить реальные деньги. К слову, не все российские банки поддерживает такие операции. А за свои услуги обменники берут большие комиссии: иногда 15-20 процентов от суммы.

В чем преимущества биткоина перед обычными деньгами?

Криптовалюту практически невозможно подделать. В криптовалюте очень удобно совершать переводы между людьми или компаниями: транзакции происходят моментально и бесплатно (либо за копейки). Кроме того, крипту ценят за анонимность: операции с ней совершаются без всяких документов, по которым плательщика или продавца можно вычислить. А еще многие считают криптовалюты выгодным долгосрочным вложением - как уже сказано, курс биткоина за несколько лет вырос в сотни раз.

Однако курс криптовалюты может очень резко обвалиться, и это серьезный минус. Тот же биткоин, бывало, падал на несколько тысяч долларов за день. Другие минусы криптовалют - высокие комиссии за обналичку и запрет на использование во многих странах (причем число таких стран постепенно растет). И, конечно, далеко не у всех есть нужные знания и техника, чтобы «работать» с криптовалютами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Испытано на себе: Как я пыталась стать биткоиновым миллионером ( подробности)

«Золотая лихорадка» XXI века: иркутянин стал миллионером, создав ферму майнинга по выращиванию биткоинов ( подробности)

Сибирская криптовалютная аномалия: Под Иркутском майнят биткойны даже работяги и пенсионерки ( подробности)