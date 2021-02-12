Испытано на себе: Как я пыталась стать биткоиновым миллионером. Фото: Евгения ГУСЕВА

- Слышали, биткоин в рост пошел? Эх, надо было аппарат покупать! Сейчас бы гребли денежки лопатой и можно было не работать. Он сейчас 46 тысяч (!) баксов стоит, это ж одуреть можно! Надо брать!

Как только американский миллиардер Илон Маск прикупил себе 1, 5 миллиарда электронных денег, и об этом стало известно, биткоин (так называется эта электронная валюта) рванул. Ну как рванул — за 2020 год он и так подорожал на 300%, а тут еще добавил. И если где-то просто почесали в затылке и пожали плечами, в Иркутске стали сметать с полок специализированных фирм устройства для добывания этих самых цифровых денег. Как-никак, именно здесь находится мировая криптостолица, а занимаются добычей финансов таким образом многие, от студентов до пенсионеров. Была не была! Корреспондент КП -Иркутск решила влиться в дружные ряды. Нет, кредит ради этого дела брать не стала и квартирой тоже не пожертвовала. Максимум, что решила направить на будущие золотые горы — это 10 тысяч рублей. А пусть потом у меня будет 50 тысяч или сразу 100!

Делаем деньги из воздуха

- Слушайте, а где эти биткоины берут? Или автоматы по их изготовлению? – вот с этой мысли начался мой путь в криптомиллионеры.

Из всех сведений о том, как разбогатеть за месяц на добыче криптовалюты у меня были, кроме сообщения про Илона Маска и астрономическую стоимость самого биткоина (вот он, может, делится на какие-то копейки, а то целого мне и монеты не купить?!) и фантастические слухи про обитающих в пригороде Иркутска подпольных миллионерах, которые поставили в собственных сенях машинки для криптовалюты и теперь ее производят, параллельно обогревая дома электричеством. Как они это делают и где найти продавцов, непонятно. Но интернет — он и до биткоина доведет. Уже вечером я набирала номер Юрия Дромашко. Он сделал на добыче криптовалюты состояние и даже стал долларовым миллионером. В отличие от большинства, этого не скрывает. Наоборот.

Настоящий биткоиновый миллионер Юрий Дромашко. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

- Как заработать на биткоине?, - спрашиваю в лоб, чтоб уж наверняка. - Вот, допустим, я хочу купить цифровых денег на 10 тысяч рублей. И чтобы потом было сто тысяч... Это возможно?

-Купить-то можно, почему бы и нет, - согласился Дромашко. - Насчет ста тысяч - это вы погорячились. Никто не может точно предугадать, как поведет себя какая-то валюта, в том числе и цифровая. Вот сейчас она растет, а потом, допустим, перестанет. Риск!

Ну хоть честно. От идеи купить себе дорожающей на глазах крипты я, конечно, не отказалась. Тем более, пока она дорожает, а там — посмотрим. Мы завели мне на телефоне электронный кошелек для криптовалюты. Я перевела меняле 10 тысяч рублей. И у меня на счету появилось... 0,0028 биткоина. Ну, лиха беда начало!

Деньги делают с помощью компьютерных технологий. Фото: Иван МАКЕЕВ

На добычу криптовалюты становись

- А если купить аппарат? Можно самой «делать деньги»? - задаю наивный вопрос.

- Можно и купить, есть и недорогие аппараты, почему бы нет? - похоже, что Дромашко даже не удивился вопросу. - Это компьютеры на самом деле. ( По сути, майн-аппарат состоит из видеокарты и специального пластикового блока — ред.). Производительность у них небольшая, конечно. Но потратите тысяч сто, поставите его в доме. Подключите электронный кошелек. Кстати, вырабатывает много тепла и пойдет вместо печки. Будете отапливаться и еще зарабатывать на этом! Весной можно теплицы обогревать, а летом — бассейн. Иркутск — криптовалютная столица! У нас производится половина всей российской крипты. А это — 20% от того, что во всем мире. Присоединяйтесь, и тоже будете при доходе.

Откровенно говоря, я «зависла». Нет, о том, что жители пригородных деревень, вроде Хомутово, что вблизи Иркутска, вдруг массово стали отказываться от обычных печек и топить дома электричеством, я знаю. Как городской житель — не одобряю. Сети не справляются и отключения энергии зимой там обычное дело. Оказывается, это не просто так происходит, а потому что многие ставят мощные компьютеры и в буквальном смысле печатают деньги. Причем и делать-то ничего не надо. Включил аппарат — и свободен. Биткоин — это набор компьютерных символов. Перебирая разные варианты, сверхбыстрый аппарат, включенный в общую мировую сеть, сам их подбирает. Как совпало — денежка падает в кошелек. А бонусом — отопление. Устройства буквально пожирают электроэнергию и отдают ее теплом. Чудно! Но...

- Увы. Мне не подходит, - удрученно вздохнула я, впервые пожалев о городской квартире с центральным отоплением. - У меня нет частного дома!

А воображение уже рисовало чудо-машинку, которая клепает деньги из воздуха. Знай, плати за электричество. Оно в Иркутске, кстати, самое дешевое в стране — всего 1, 17 за киловатт. Вот центр майнинга (так называют производство цифровых денег) в Сибири и обосновался. Куда там 0, 0028 биткоина. Средств будет...

Можно поставить аппарат на ферму, - подсказал миллионер Дромашко, исправно выполняя роль дьявола-искусителя. Яблочко-то предлагалась непростое и даже не волшебное, а золотое. Устройство для стрижки купонов — по нескольку тысяч рублей в месяц...

Призрак острого биткоинового счастья преследовал воображение. Заодно выяснилось, что речь не о ферме, где держат коров или выращивают кур. Все проще - свои промышленных масштабов гаражи для хранения огромных компьютеров готовы были предоставить те, у кого они есть. Конечно, не совсем даром.

Эх, вот сижу я дома. Поглядываю иногда на калькулятор. А он все тикает — мои деньги считает... Прибыль, значит. А я ничего не делаю. На работу не хожу, статей не пишу. Исключительно только романы издаю, и то иногда. Внушительных размеров, как у классика Льва Толстого.

Считаем наши денежки

И тут я очнулась. Ну натурально. Вместо калькулятора с красивыми нулями гигантской прибыли — смартфон с цифирками. И там мелькают цифры рублевого эквивалента этих самых 0, 0028 биткоина — 9958 рублей, 9897 рублей, 9456 рублей... Черт. Во что я ввязалась! Все меняется, как в калейдоскопе.

- Не забудьте, когда биткоин начнет падать, его стоит продать сразу, - эти слова Дромашко я слышала уже с трудом, как в тумане. - Либо потом ждать, когда снова поднимется в цене. Может быть, долго. А сейчас постоянно час цену смотреть не стоит, голова закружится. Она меняется быстро. Проверяйте хотя бы раз в день. Думаю, до 50 тысяч должно вырасти. Но со временем. Гарантий нет.

Ну что ж, подождем! Это, как-никак, инвестиция. Хоть и цифровая. На всякий случай я решила продать биткоины сразу, как подорожают до 30 тысяч рублей. Или ближе к осени, там деньги пригодятся. Пока все понятно. Как и с обычными деньгами, так и с электронными. Перекидываешь с карточки рубли, покупаешь другую валюту. Хотя бы и цифровую. И ждешь, когда цена вырастет. А тут цифровая валюта. Известно же, цифра завоевывает мир.

Нет. Пока мы с Илоном Маском воздержимся от покупок оборудования, я считаю. Пока посмотрим, как будет биткоин дорожать. Он со своими 1, 5 миллиардами. Ну и я, вслед за ним — со своими 0, 0028 биткоина. Будем ждать, пока поднимется как на дрожжах.

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