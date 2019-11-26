Назад в прошлое: Как я месяц жила почти как «при СССР»

И не надо крутить пальцем у виска! Никто не собирается возвращаться в 80-е годы прошлого века, стоять в очередях, когда «выкинули» колбасу, зимние сапожки или еще какой дефицит. Но с другой стороны, однажды я увидела в супермаркете девушку с той самой авоськой, с которой в СССР ходили в продмаг за овощами, и это было странно. А сейчас уже мода! И холщовые сумки, что в советские годы называли «тряпичными», с ней ходили «по хлеб» - эко-товар. Такую же надпись я нашла и на хозяйственном мыле. Ну, теперь уже в жидком виде, правда. И с дозатором.

А «железный» навык хозяек из прошлого мыть посуду пищевой содой (каюсь, мною был утрачен)? Сейчас это новый (!!!!) лайфхак, как и набирающее силу движение по сбору вторсырья. Как бывший пионер, помню – всем классом на санках тащили макулатуру, чтобы «победить 7 класс». Обобрали родных, опустошили шкафы и даже похитили папки с бумагами с плохо охраняемого склада (их пришлось возвращать под улюлюканье соперников). Нет, история определенно делает круг. И я отправилась в СССР.

Назад в прошлое: налаживаем быт 70-х

Договариваемся на берегу. Без бытового экстремизма. В том смысле, что да – живу, как в 1970-х и 80-х. Но это не значит, что стою в очередях, отключаю компьютер и мобильный. В конце концов, телефоны существовали и в советское время, а нынешний ноутбук – это всего лишь пишущая машинка + энциклопедия + телевизор в одном флаконе. В смысле - ничего особенного.

Поехали. Первым делом «зачищаем территорию». Собираю все бутылочки моющих и чистящих средств. И под замок, вместе с пластиковыми пакетами. Шампуни не трогаем, это святое. Тем более, фабрика «Свобода» их и тогда выпускала – «Желтковый», «Особый» в тюбиках точно были. Хотя многие использовали просто детское мыло. Потом убираю куда подальше чай в пакетиках, колбасу, оливки, соевый соус и готовые пельмени. Простите, но дефицит тогда «выбрасывали» не часто. Эх, закрутилась у меня советская жизнь.

Сода способна отмыть все.Фото: Александра ЛЯБИНА

Наши лучшие друзья - сода, мыло и вода

Прибегаю вечером с работы. Поесть бы скоренько. Счас закинем в микроволновку готовые котлеты из супермаркета….Стоп. Какая микроволновка, у нас 70-ый год на дворе. Только электроплита! И потом, какие котлеты? Их преимущественно сами делали. На сковородку разбиваю три яйца. Сегодня у нас яичница. А в выходной будем крутить мясо на пельмени и котлеты.

Ладно, вроде как поужинали. На повестке дня посуда. С утра в мойке оставалась и сейчас добавилась. Мда, а со специальным средством было привычнее. Но нет! Надо, чтобы все было по - честному. А в доме моих родителей на мойке присутствовали сода и хозяйственное мыло (кто не помнит или не знает, это такой большой коричневый брусок) . Использовать этот арсенал велит и книга по домоводству тех лет. А вы говорите, лайфхак, лайфхак! Тогда и слов-то таких не знали.

Все просто. Чайная ложка соды во влажную кружку. Оттираем ее – белее белого, и куда налет делся! С тарелкой тоже справилась, без проблем. А вот чтобы отмыть плошку из-под жирного супа, нужен другой фокус. Просто смачиваю губку, мылю ее и отмываю жирную тарелку «на раз». Правда, неудобно, мыло скользит. На этот случай был свой лайфхак. Итак. Немного мыла накрошила в капроновый носок, завязала.... Ура тебе, великолепная мочалка для кухни. Посуда скрипит, что я раньше не замечала. А стаканы я ополаскиваю с уксусом, как делала школьницей – чтоб блестели.

Чтобы стекло блестело, нужны уксус и нашатырь.Фото: Александра ЛЯБИНА

Чугунная сковородка (да, я не так давно купила такую, она экологичная и удобнее тефлона, хотя и «как в СССР» ) отмывается вообще без проблем. Сначала жир снимается бумажным полотенцем, а потом уж можно мыть. В СССР с этим было чуть по-другому, использовали газеты, но мы же договорились - без экстрима.

Уборка и стирка: хлопотно

Стиральные машинки были, но, во-первых, не автоматы. И, конечно, не у всех. А мы ведь за правду жизни. Очень многие стирали на руках. С мелкими вещичками я так и поступила. Всего-то и нужно, что хозяйственное мыло. А вот что касается простыней, то тут целое дело. В одном тазике стираешь (раньше в ходу были специальные стиральные доски, о которые терли вещь), в другой складываешь. Потом полощешь, еще полощешь и отжимаешь. Вытираю пот со лба. Полдня убила. Устала! На субботу и воскресенье у меня запланирована стирка и уборка. Вот тут засада. В советские годы с автоматикой было туго.

И полы моем, обходясь без мистеров. Всех сразу.Фото: Евгения ГУСЕВА

Пошли дальше. Моем полы. Тут прогресс недалеко продвинулся. То есть совсем никуда. Тряпка, швабра, ведро и вперед. Правда, обычно я добавляла в воду колпачок кого-нибудь из импортных «мистеров». Оба благоухали и позволяли чудесно отмывать линолеум. Имели один недостаток – цену. А что теперь? Советские рецепты единодушно рекомендуют в воду для мытья добавить по столовой ложке мыла, соды и соли. И.. отвар хвои! Никогда, правда, не слышала, чтоб кто-то так делал. Капну я лучше эфирного масла. Прекрасно моет!

Сток запросто прочищается содой и уксусом.Фото: Александра ЛЯБИНА

Раз в месяц я привыкла прочищать стоки в душе и на кухне. Чтобы потом, как однажды уже было, не вызывать сантехника из-за засора. На этот случай дома имелось импортное средство, обладающее бережным воздействием на трубы.

- Прочистить сток можно содой и уксусом, - пишут в советских книгах по домоводству. – Для этого надо насыпать в сток стакан соды, а сверху примерно столько же уксуса.

Пробую. Сода красиво шипит. Через полчаса смываю водой. Сток хорошо прочистился.

А я жутко вымоталась. Вусмерть! И это все из-за ручной стирки. Нет, только автомат!

А что на завтрак и на ужин: лепим пельмени и котлеты

Пельмени собственной лепки и вкуснее, и аппетитнее.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Во времена моего детства в выходные мы всей семьей лепили пельмени. Не каждый раз, потому что за один вечер их можно было заготовить на полгода вперед и наморозить. Да, это правда, в советские времена колбасы и мяса в магазинах не было. Что не мешало тем, кто живет в селе, выращивать кабанчиков и бычков. А городские покупали это, как сейчас говорят, экологически чистое мясо оптом, обычно вскладчину. И сами вертели его в механических мясорубках…Это нереально тяжело. И видимо, из-за наработанной десятилетиями аллергии сейчас даже в электрических агрегатах сами себе фарш практически не делают. Лень.

-Вот зачем тебе? В магазинах же все есть! - останавливали меня родные, к которым я заявилась в поисках электромясорубки. –Надо время тратить? Да и бог с ним, что там не чистое мясо, а с соевым белком. Ну и что.

-Для чистоты эксперимента! - упорствовала я…Да и самой уже хотелось домашних пельменей, как в СССР.

По правде говоря, проверки «Роскачества» дают понять – в продаже есть качественный продукт, по ГОСТу, где никак не меньше 50% мяса. Правда, и стоят такие около 400 рублей за килограмм. А обычные, которые по 200 рублей за кило, содержат, кроме мяса, шпиг, субпродукты и соевый белок.

Ну что ж. На рынке купила говядину, свинину. Хорошие куски, мякоть. По килограмму. И еще кур. Точно хватит и на пельмени, и на котлеты. Потратила около тысячи и уже начала беспокоиться –это ж во сколько мне встанут пельмени из советского детства? Мясо было доставлено домой, а закупки продолжены. С гордостью за себя прошла мимо витрин с колбасой и готовыми полуфабрикатами. Врешь, не возьмешь! Все покупки были упакованы как надо – в сумку, купленную еще в прошлом году за сто рублей на рынке у какой-то бабули. Никаких лишних пакетов. Никаких!!! Религия не позволяет. Как – никак 80-ые. Да и для экологии полезно. А в те годы для упаковки использовалась оберточная бумага, молоко продавали в бутылках, после их можно сдать. Овощи клали в авоську. Мечта эколога!

Ну, однако, мы на кухне. Засекаю время. На изготовление килограмма пельменей уходит полтора часа времени и чуть больше полкило мяса. Ну, тут, каюсь, облегчила себе жизнь – взяла мясо без костей. Вообще это совсем не экономно, но удобно. В фарш на хорошие пельмени нужно только само мясо и большая луковица. Ну еще соль и перец, чуть-чуть воды, остальное от лукавого. Любители давят пару долек чеснока. На тесто мука, вода, соль, яйцо. Килограмм отборных пельменей обошелся в 225 рублей. В два раза дешевле прочих элитных.

А мяса в морозилке оказалось в запасе. Два с половиной кило мякоти на одного – это весьма прилично. В этот объем удачно вместились котлетки, беляши, супчики и прочая полезная еда по-советски. Рыба-минтай, молоко, кефир и овощи по сезону также оказались неплохи. Постепенно я по утрам привыкла и к кашам вместо бутербродов с колбасой или сыром. Ведь ни того, ни другого в холодильнике уже не было. На работу брала салатики и второе.. Потому как советские люди так и делали.

P.S.

«Посуду мою только содой и мылом!»

После месячного эксперимента на кухне прочно обосновались сода, уксус и мыло. Гель для мытья? Зачем?! Все остальные смеси, кстати, тоже. Если не увязать в грязи по уши, то никакие «мистеры» для мытья пола, составы для стекла (они и содержат уксус и нашатырь) и плиты не понадобятся. Туалет и душ отмываю густым мыльным раствор с добавлением на всякий случай дегтярного мыла. Стенки в душе поддаются воздействию раствора уксуса и нашатыря с водой. Распыляю из пульверизатора.

Запаслась и прочными капроновыми тряпками. Да. Из стопки колгот с поехавшими петлями, которых всегда хватает после очередного лета. Щедро посыпанные содой, куски капрона хорошо отмывают плиту, посуду, холодильник. Не хуже, чем все новейшие тряпки из суперматериалов. Мыло отмоет все, что не смогла сода. А добавка уксуса заменяет и дорогое средство для мытья стекол, и то, что для промывки труб. Продукты ношу только в эко-сумке. Минимум места и всегда с собой

А пельмени экономят время по вечерам. Они дешевле, вкуснее и полезнее покупных. Принесенный из дома обед тебе точно по вкусу, а экономит рублей 200 за раз. А полезные каши! Они же стоят копейки! Да. Колбасу я уже видеть не могу! Особенно после того, как изучила состав. Вместо нее – вареное мясо, рецептов тьма. А еще я сдала в ремонт сапоги. Что-то склеили, поставили набойки. Еще сезон прослужат. С осенним пальто – тот же фокус. И ползарплаты в кармане как результат.

Расходы

Бытовая химия (на месяц)

Как при СССР

Сода, 2 пачки 80 рублей

Мыло хоз., 2 пачки 50 рублей

Уксус, 1 шт. 20 рублей

Горчица, 1 пачка – 15 рублей

Нашатырный спирт, флакончик -25 рублей ( есть в аптечке)

Мыло дегтярное, 1 пачка -25 рублей

Итого: 215 рублей

Наши дни

Средство

Для посуды, 1 шт. 40 рублей

Для стекол -80 рублей

От засоров -200 рублей

Для мытья ванны и унитаза – 180 рублей

Для мытья полов – 170 рублей

Для чистки плиты – 150 рублей

Итого: 820 рублей

( Цены мы взяли средние)

Экономия 600 рублей\в месяц. Плюс польза для экологии.

Питание

Как в СССР

Пельмени, манты, котлеты, собственного производства, отборного качества, 4 кг –1 тыс. рублей

Обеды на работу с собой – 100 рублей Х25 дней ( считаем средние затраты на полноценный «тормозок») = 2, 5 тысячи рублей

Как в наши дни

Пельмени, манты, котлеты среднего качества, с добавками шпига и тд. , 4 кг –1 тыс. рублей

То же, но из хорошего мяса, например, фермерское -1, 6 - 2, 5 тысячи рублей

Обеды в кафе и ресторанах ( бизнес-ланчи) 250 х25 = 6250 рублей

Экономия только на этом 5 тысяч рублей. Кстати, затраты времени минимальные. Пельменей за вечер можно налепить много.

А еще

Ремонт сапог как в СССР – 500 рублей

Новые сапоги, как в наше время – 10 тысяч рублей

Ремонт пальто как в СССР ( аппликация потертости) -1000 рублей

Новое пальто, как в наше время -15000 рублей.

ЧИСТАЯ ЭКОНОМИЯ

Только на сытной и разнообразной натуральной еде – 5 тысяч и это минимум. На бытовой химии – 600. А если еще к этой сумме прибавить обязательный в СССР ремонт обуви и одежды, набегает еще 23, 5 тысяч. А всего – 29 тысяч рублей. Да это солидно! Вот почему век прожившие при СССР бабушки способны прожить на скромную пенсию. Привычка экономить сказывается. А нам, привычным жить в кредит и платить ипотеку, кое-что можно и позаимствовать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Исповедь шеф-повара: протухшее мясо - на шашлык, а картошку вместо белых грибов в суп. «Главный по тарелочкам» с 15-летним стажем рассказал «Комсомолке» об изнанке профессии ( подробности)

Исповедь менеджера автосалона в Иркутске: продаем битые тачки и выдаем за новые (Подробности)

Как обманывают в супермаркетах: тайком пробивают красную икру и промывают 3-дневные салаты под водой (Подробности)

Как стать миллионером? Или как я пытался выиграть в лотерею по советам из Интернета (Подробности)

ОРВИ и грипп: Как я лечила простуду народными средствами (Подробности)

Гори, беленькая, синим пламенем: корреспондент «Комсомолки» проверяла качество спиртного по советам из интернета (Подробности)

Как улететь из Иркутска до Москвы за 10 тысяч рублей (Подробности)