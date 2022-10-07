Секретарь суда Иркутской области 17 лет собирала четырехлистный клевер на счастье и попала в Книгу рекордов

Фото: Ольга Терехина

Каждый человек хочет получить счастья и защиты от всех бед, однако далеко не все готовы потратить на это долгие годы своей жизни. А в Иркутской области нашлась та, кто 17 лет посвятила поиску редкого природного талисмана, который неизбежно приносит удачу своему владельцу - четырехлистного клевера. Ольга Терехина стала обладателем самой большой коллекции этого растения в мире и попала в Книгу рекордов.

Коллекция Ольги насчитывает уже 120 четырехлистных клеверов

Первыми об этом сообщили, как ни странно, в городском суде Усолья-Сибирского, где и работает наша героиня. Она является секретарем председателя. На работе девушку поздравили и оценили ее талант поисковика редкостей. Корреспондент "КП-Иркутск" связалась с Ольгой, чтобы узнать ее историю подробнее.

Погоня за счастьем началась в далеком 2005 году, когда Ольге было 16 лет. Она нашла свой первый четырехлистный клевер на даче, в траве. Тогда это был только милый талисман, который она оставила себе на память. Но позже ей стали все чаще попадаться эти растения - она дарила их своим друзьям и родственникам на удачу. Тогда Ольга решила, что раз нашла один клевер, то найдет и второй, и третий. Серьезные мысли о коллекции появились уже к 2020 году.

- Коллекция моя началась с путешествия на озеро Байкал. Близ побережья мы с подругой нашли четырехлистный клевер во время прогулки. Он был похож на павлина, такой красивый! Название у него до сих пор - Павлин, - посмеялась девушка, - Это был первый четырехлистный клевер данной коллекции.

Сейчас в сборнике 120 четырехлистных и 5 пятилистных, еще более редких, клеверов. По словам Ольги, если бы она начала формировать коллекцию еще 17 лет назад, с первого клевера, то у нее было бы больше 300 экземпляров.

А вот и награды героини

Чтобы понимать, сколько нужно труда и удачи для такого рекорда, поясним: шанс найти четырехлистный клевер равен один к десяти тысячам, а пятилистный - один к миллиону!. Удивительно, но при этом растение находится у нас прямо под ногами практически каждый день - его можно найти даже у подъезда.

- После того, как четырехлистный клевер мной обнаруживается, я помещаю его в толстую книгу, чтобы он сохранил свою упругость и не разваливался. Через месяц я достаю его из-под пресса и кладу под стекло.

Ольга поделилась, что ее коллекция всегда притягивала к ней счастье, удачу и здоровье. Она упомянула, что с ней происходило много странных историй, в том числе и мистических, но решила оставить их в тайне. Самой главной удачей героиня назвала свой мировой и российский рекорд, который она установила 22 августа 2022 года.

Сейчас Ольге 34 года и она имеет серьезные амбиции на своем поисковом поприще: собрать самую большую в мире коллекцию пятилистного клевера. Пожелаем ей удачи!

Этот клевер девушка нашла около первого водопада в Аршане

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