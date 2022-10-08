В Иркутской области запустили обновленный портал «Кврачу.38»

Не все пользователи не могут попасть на прием к специалистам Фото: Артем КИЛЬКИН

Уже месяц в Иркутской области работает новая версия регионального портала медицинских услуг кврачу.38. Пациенты заходят на сайт www.portal38.is-mis.ru и записываются на прием к врачу, бесплатную диспансеризацию, вакцинацию от СOVID-19. Здесь также можно узнать расписание работы медицинских организаций. Электронная онлайн-запись работает практически во всех городах региона. Однако некоторые пользователи столкнулись с неожиданными проблемами обновленного сервиса: долго грузится, неудобный интерфейс, да и в принципе невозможно попасть на прием.

- Мне нужно было записать отца к офтальмологу. Хотела открыть привычное приложение, а его нет. Позвонила в регистратуру, мне сказали, что теперь действует новый сервис и по телефону они не записывают. Но запись на портале открывается только в среду. Как это? А если я в четверг заболею? Ждать целую неделю? - возмущается иркутянка Инга Цырендоржиева. – С горем пополам скачала приложение, потому что мой телефон, например, не поддерживает плеймаркет. Помогла подруга. И что же дальше? Выбираю специалиста, а у него расписано все до следующей недели.

Проблема возникла и с записью к врачу мамы. Ей вовсе пришло письмо из клиники, что необходимо перед операцией пройти обследование, срочно сдать анализы. А как тут все это сделаешь, если все занято?!

- Что теперь снова ждать среды и пытаться записаться? – уже с иронией говорит Инга.

Воспользоваться порталом кврачу38, необходимо авторизоваться через учетную запись на «Госуслуги». Доступ к порталу через другие способы недоступны. Раньше, напомним, достаточно было ввести всего лишь данные полиса, паспорта или свидетельства о рождении.

Корреспондент «КП-Иркутск» на собственном примере решил проверить работоспособность сайта. В моей поликлинике в Ангарске доступны лишь несколько специалистов: терапевт, офтальмолог и акушер-гинеколог. Выбрав терапевта, в окошке монитора появилось: «В поликлинике прикрепления нет врача выбранной специальности. Предлагаем Вам обратиться к участковому врачу за направлением к данному специалисту. При отсутствии направления к выбранному специалисту в бесплатном приеме Вам могут отказать». Ниже кнопка – найти специалиста в другой клинике. Соглашаемся. На выбор несколько страниц со специалистами из других больниц. Но и тут неудача! Свободных дат в окошке у специалистов либо крайне мало, либо нет совсем. Недоступна и запись на диспансеризацию. Портал рекомендует обратиться с запросом позже. Моя коллега Наталья вовсе обнаружила, что прикреплена к другой поликлинике. И чтобы это исправить, ей нужно самостоятельно посетить медучреждение. А вот еще один журналист записался без проблем, да еще и к узкому специалисту – лору! Ух, повезло!

Корреспондент «КП-Иркутск» на собственном примере решил проверить работоспособность сайта. Фото: Виктория Кудаева

- Жалобы на работу сервиса действительно поступают. Люди писали нам в Telegram-канал, оставляют комментарии, что сайт некорректно работает и не могу записаться к врачу, - рассказали «КП» в министерстве здравоохранения Иркутской области. - Все обращения передаются в IT-отдел. Специалисты обещали устранить проблемы. И сейчас количество обращений почти нет. Но специалисты продолжают работать над улучшением портала и дальше.

Кроме того, на сайте есть раздел «Помощь». Там можно найти ответы на самые распространенные вопросы. Например, как отменить запись или изменить персональные данные в картотеке.

Те, кто не смог попасть на прием к врачу бесконтактным способом, могут воспользоваться альтернативными вариантами: обратиться по телефону горячей линии Министерства здравоохранения, которая круглосуточно. Или попробовать напрямую дозвониться в регистратуру медучреждения.