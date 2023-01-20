Мэр Руслан Болотов: В будущем Иркутск кардинально изменится Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В гостях на радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91,5 fm) побывал мэр Иркутска Руслан Болотов и стал ее соведущим вместе с руководителем проекта «Комсомольская правда» в Иркутске Натальей Кравченко, директором иркутского филиала медиагруппы «Комсомольская правда», профессором, доктором исторических наук Станиславом Гольдфарбом, блогером и политологом Сергеем Шмидтом. В эфире со слушателями градоначальник обсудил работу коммунальных служб, развитие транспортной инфраструктуры и перспективы развития города. Вот самые интересные моменты для тех, кто пропустил эфир.

О благодарности

- Мы понимаем, что сейчас сложный период у всех, - заявил Руслан Болотов. - Поэтому ершистость и однозначность в суждениях, в оценках - это есть. Я спокойно к этому отношусь, как и к конструктивной критике - если появляются какие-то претензии, то не выхожу из себя, а первым делом проверяю информацию. Очень важно, когда ты видишь, что коллектив работает и много. Дорожники сейчас работают круглосуточно, объемы колоссальные. Безусловно, когда идет снег, ежеминутно чистить каждую дорогу невозможно. Напомню, в Иркутске на балансе 1000 километров дорог. Это расстояние от нас до Красноярска.

Но ребята стараются, и я это вижу. Да, наверное сегодня они нечасто слышат “спасибо” от иркутян. Но если бы они не работали - обстановка была бы совсем другая.

О пробках

- Количество транспорта на иркутских улицах действительно все увеличивается, - отвечая на больной вопрос про пробки в городе, отметил Руслан Болотов. - И чтобы привести транспортные потоки в порядок, нужны не только ремонты дорог и строительство новых. Необходима оптимизация самой инфраструктуры. Нужно оптимизировать потоки общественного транспорта. Напомню: сегодня на дороги города ежедневно выходит более 2800 единиц пассажирского транспорта. Из них больше половины - малой вместимости. Очень много дублирования.

Решить эту проблему непросто, но мы движемся в этом направлении. В прошлом году получили 42 автобуса большой вместимости. Чем больше будет больших автобусов, тем меньше будет непродуктивно перемещающегося транспорта и гонок друг за другом. Конечно, нужно обновлять состав, в первую очередь электрического транспорта. В прошлом году на площадке Госдумы мы докладывали о том, как мы видим развитие подвижного состава и многие наши предложения были услышаны и вошли в федеральную программу развития электрического транспорта в городах. Мы получили первый троллейбус с автономным ходом, нам ещё только предстоит узнать, как он будет работать в условиях Сибири.

Я за столичность. А это, прежде всего внимание, к мелочам. Есть детальная схема развития инфраструктуры в Иркутске: ремонты, строительство развязок, строительство обхода и оптимизация транспортных потоков.

О благоустройстве

- В прошлом году, считаю, случилось эпохальное событие: Совет Федерации принял постановление, согласно которому ряд знаковых объектов в Иркутске будет реконструирован, - говоря о благоустройстве Иркутска, сказал Руслан Болтов. - Среди них и набережные Ангары: Цесовская, нижняя, верхняя и реконструкция в районе бульвара Гагарина. Так мы постепенно движемся к объединению этих объектов. Есть такие мероприятия, которые являются базовыми, хотя сами по себе не очень заметны. Вот сегодня как раз ведется такая работа, которая определит облик Иркутска в будущем. Да, потребуется достаточно много времени и усилий, чтобы воплотить в жизнь всё задуманное. Чем сейчас и занимается целый коллектив.