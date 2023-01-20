Вошел в пылающий дом: сибиряк пытался спасти на пожаре дочек-близняшек и их подругу, но все сгорели заживо

Жертвами стали две сестры, их отец и маленькая подруга. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Страшный пожар в Слюдянке случился 20 января вечером. Загорелся частный дом по улице Горная. Сотрудники МЧС вскоре прибыли на место происшествия. Через 14 минут после звонка от очевидцев, огонь был потушен. Пламя охватило 20 квадратных метров. Но самым ужасным было то, что в одной из комнат спасатели нашли сразу четырех погибших - троих детей и взрослого мужчину. Об этом "КП"-Иркутск" сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

- Установлено, что на момент возникновения пожара несовершеннолетние находились в доме одни без присмотра. До прибытия пожарных отец попытался спасти детей, войдя в горящий дом. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправности печного отопления, - пояснили в пресс-службе.

Так выглядит дом после пожара Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Как стало известно "Комсомолке", в огне погибли две девочки-близняшки восьми лет, их 35-летний отец и маленькая соседка, которая пришла к ним в гости.

Также трагический случай попал под пристальное внимание прокуратуры. На место происшествия выехал прокурор района со своими заместителем. Они проверят, как соблюдались нормы пожарной безопасности.

Следком по Иркутской области также отреагировал на происшествие. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности, повлекшее смерть двух и более лиц".

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