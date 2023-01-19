«На лице не было живого места»: отморозки едва не забили до смерти многодетного отца за простое замечание

Семья просит откликнуться очевидцев. Фото: личный архив героев публикации

- Впервые навестив мужа в больнице, я его не узнала. На лице не было живого места, - вспоминает жительница Усолья-Сибирского Дарья Гуро. Ее муж сутки провел в коме после нападения двух отморозков и все еще находится в больнице. Били его голыми руками или, парни были вооружены, мужчина не видел, напали на него со спины. Заключение врачей: черепно-мозговая травма, сотрясение и множество гематом. Прогнозов о том, сколько времени Александру понадобится на восстановление, медики не дают. Трудно точно сказать и то, какими последствиями для здоровья эта история обернется. Дома мужчину ждут трое детей. Младшей дочке вот-вот исполнится год.

Лежал на снегу и захлебывался кровью

- В субботу, 14 января, к нам в гости пришла подруга с 13-летним сыном, - рассказывает в беседе с корреспондентом «КП» - Иркутск» Дарья. – Около восьми часов вечера она засобиралась домой, ребенку нужно было принять лекарство. Саша предложил ее проводить, несмотря на то, что путь от нас до ее дома занимает 5-7 минут. Но на улице было темно. А вдруг что случится?! Они оделись и ушли, но вскоре раздался звонок. Напуганная подруга кричала в трубку: «Даша, тут двое парней Сашу бьют!».

Супруга тут же побежала в сторону двора, где жила приятельница. Ее муж лежал на снегу, стонал и захлебывался кровью. Полицейские и медики уже были в пути. Чтобы Александр не замерз, одна из жительниц подъезда вынесла куртку, чтобы положить на нее избитого мужчину.

- Первыми приехали инспекторы ДПС, - вспоминает сибирячка. – Они помогли погрузить мужа на носилки и занести в карету скорой, после чего сопровождали нас до самой больницы.

Александра Гуро в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. В тот же вечер врачи сообщили Дарье, что ее супруг впал в кому. К счастью, он пришел в себя на следующий день.

Едва не убили за замечание

- Как мне рассказала подруга, возле ее подъезда, они с Сашей увидели двух молодых людей. Судя по манере общения и внешнему виду им по 17-18 лет. В темноте их лиц было не рассмотреть. Парни вели себя вызывающе, а один из них решил справить нужду посреди детской площадки. Мужу это не понравилось, и он сделал хулиганам замечание. Те, конечно же, молчать не стали. Возможно, супруг мог быть груб с ними, но разве это причина избивать человека до полусмерти? – заключает усольчанка.

Дома Александра ждут жена и трое детей. Фото: личный архив героев публикации

Сын подруги, увидев драку, сильно испугался, из-за чего матери пришлось завести его в квартиру, параллельно набирая на телефоне номер Дарьи. Когда она выбежала на улицу, подонки уже убегали.

- Муж поклялся, что первым руки не распускал. После ссоры с парнями, он собрался уходить, развернулся и в этот момент получил удар по голове с левой стороны, и упал на землю.

Полиция уже ищут нападавших. Осмотрены кадры с камер видеонаблюдения, допрошены очевидцы случившегося. Однако того, кто был зачинщиком, никто не видел. Узнав о случившемся, с многодетной мамой связался юрист, который пообещал оказать ей всю возможную помощь.

ПОИСК ОЧЕВИДЦЕВ

Семья Гуро просит откликнуться очевидцев случившегося. Нападение произошло около 20:30 14 января по адресу: улица Красных Партизан, 18 в городе Усолье-Сибирское. Связаться с Дарьей можно, написав ей сообщение в соцсети «Вконтакте».

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