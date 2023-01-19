«Мой стеклянный дворец крепче обычной избы»: Сибирячка построила дом из 16 тысяч бутылок

Кто пакетами бутылки приносил, кто мешками, а некоторые даже полными УАЗами подгоняли. Фото: Ольга Ильина.

- Хоть музей открывай! - смеясь, рассказывает сибирячка Ольга Ильина корреспонденту «КП» - Иркутск». - Сколько лет прошло, а все приходят люди, просят дом показать. Не верят, что он правда сделан из стекла. Все норовят проверить – пальцем поковырять. Конечно, когда строили, не предполагала даже, что станет местной достопримечательностью. При том многие, узнав о задумке, не стесняясь, крутили пальцем у виска, смеялись. А теперь? На экскурсию просятся и знакомых приводят! (смеется).

Действительно, что для вас стеклянные бутылки? Хлам, мусор. А для Ольги Ильиной из Усолья-Сибирского - строительный материал. Из них женщина вместе с сыновьями построила дом. Идея столь необычного применения стеклотары осенила сибирячку 28 лет назад во время генеральной уборки в квартире.

Дом получился светлый, просторный. Фото: Ольга Ильина.

- Моя любовь к огороду и грядкам побудила построить дом из бутылок, - с юмором рассказывает Ольга Ильина. - Жила то я в квартире в центре, но у меня был земельный участок под Усольем. Помню, мечтала выйти на пенсию и перебраться на дачу. Так и сделала в 1995 году. Но кроме грядок там ничего не было. Надо строиться! Но на дерево или кирпич не было денег, а еще хорошей дороги к участку, чтобы подвозить материалы. И однажды во время уборки наткнулась на склад бутылок. Подошла к мужу и говорю: «Будем из бутылок строить!». Он, конечно, рассмеялся, но позже идею поддержал. Там и два сына подтянулись и друзья их.

Но где же столько бутылок найти? А все просто – дали клич, а там уж люди добрые отозвались. И соседи охотно делились стройматериалом, и друзья, и совершенно незнакомые люди. Даже из других городов не ленились, привозили - из Саянска и Зимы, например. А это, между прочим, около 200 км расстояния! Кто пакетами, кто мешками, а некоторые даже полными УАЗами подгоняли и целыми тракторами. В ход шли материалы разного цвета и объема: из-под шампанского, пива, молока, лимонада. В общем, всем миром на дом и насобирали. Сколько? Более 16 тысяч бутылок.

- Через несколько месяцев бутылки сбор закрыли, - вспоминая, рассказывает Ольга Ильина. - Муж и дети начали укладывать фундамент. Соединяли стекло между собой с помощью раствора из цемента, гравия и песка. Потом укладывали слоями: раствор, бутылки, раствор. Никто из нас строителем не был, поэтому делали, как умели – на смекалку! За сезон отстроили четыре стены без крыши. На второй год за зиму немного накопили денег и к лету приобрели дерево, второй этаж возводили уже из него, обшили изнутри стены и пол, чтобы теплее было.

Через несколько месяцев бутылки были собраны. Фото: Ольга Ильина.

Дом получился светлый, просторный. В стеклянном гнездышке площадью 50 квадратных метров находится зал, спальная и кухня. А второй деревянный этаж и так не обжили. Сейчас его Ольга использует как склад. Сколько уже лет прошло, а ни одна бутылка не лопнула и не треснула. И это при том, что в Сибири перепады температур резкие – от -40…-50 зимой до +30…+40 летом. Хозяйка уверяет, что в ее доме всегда хорошо и комфортно. В холода – тепло, в зной – прохладно. Словом, как в обычной бревенчатой избе.

- Мне уже 73 год пошел. Дважды прабабушка и бабушка, - с гордостью рассказывает Ольга Ильина. – Любимые внуки и правнуки часто приезжают в гости. И хозяйство есть - 15 курочек, две кошки и собака. Огородом занимаюсь. С соседями общаюсь, телевизор смотрю, в гости хожу, а что еще делать? Так и жизнь идет!

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