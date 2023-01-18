«Инцидент находится под моим особым контролем». Уполномоченный по правам ребенка Иркутской области о конфликте между ученицей и учителями в школе Братска

Уже несколько дней жители Иркутской области обсуждают инцидент, который произошел в одной из школ Братска. Фото: предоставлено героями публикации

Уже несколько дней жители Иркутской области обсуждают инцидент, который произошел в одной из школ Братска. Как ранее рассказывала «КП-Иркутск», 26 родителей школьников учебного заведения подали заявление в городскую прокуратуру с требованием разобраться в конфликте между 13-летней ученицей и преподавателями. Они считают, что ребенок подвергся травле со стороны педагогов.

- Все началось еще в конце прошлого года. Учитель сделал замечание моей дочери во время урока и пригрозил отправить ее в кабинет директора, - рассказывала мама девочки Ольга Никифорова. – За это Варя назвала его «ябедой».

По словам матери девочки, директор, встав на защиту учителя, принялась отчитывать школьницу, оскорбляла и унижала ее. Подросток не выдержал и употребил вульгарное выражение в адрес руководителя школы. А позже к конфликту якобы подключились и другие педагоги.

- В другой день учитель уже другого предмета, зайдя в класс, сказала, что ей противно находиться в кабинете вместе с моей дочкой, - рассказывала мама девочки. – А затем учитель, завуч и директор начали отчитывать ребенка перед всем классом, оскорблять, унижать и требовать, чтобы она забрала документы и уходила в другую школу.

В этот момент школьники включили запись диктофона, а позже рассказали о случившемся своим родителям. Сейчас эти аудиозаписи изучают сотрудники СК и прокуратуры. Они организовали доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Собственное служебное расследование проводит и департамент образования Братска.

Корреспонденты «КП-Иркутск» обратились за комментарием к уполномоченному по правам ребенка в Иркутской области.

- На сегодняшний день мы владеем пока только первоначальной информацией, характеристикой на ребенка и ее семью и данными о том, что произошло, - рассказывает уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева. – На мой взгляд, учитель, у которого на уроке произошла эта ситуация, изначально повел себя не совсем правильно. Он не пытался разрешить конфликт, а привлек к этому третьих лиц. И учитывая, что все дальнейшее происходило очень быстро и спонтанно, по всей видимости, педагоги не смогли применить все свои правила и знания в общении с детьми. И мы получили то, что получили. Конечно, это не допустимо. Не стоит даже обсуждать то, что мы не вправе оскорблять детей, ругать, повышать на них голос. Не говоря уже о рукоприкладстве…

Однако произошедшая ситуация, которая случилась в Братске, не так однозначна, как кажется на первый взгляд, уверяет Татьяна Афанасьева.

- Учитывая, что в обязанности взрослых, входит не только образовательная функция, но и воспитательная, в данном случае, они, конечно же, не справились с этим, - отмечает Татьяна Афанасьева. – Это негативный фактор не только для детей школы Братска, но и для других детей, которые сделали для себя выводы из этой ситуации. О конфликте стало известно на всю область и теперь у многих детей может быть неправильное понимание того, что они могут делать что хотят. И мы, взрослые, оказались здесь в проигрышном положении.

Как считает Татьяна Афанасьева, взрослые должны разбираться в конфликте, а не становиться его участниками.

- Этот инцидент, произошедший в школе Братска, остается под моим особым контролем, - заключила Татьяна Афанасьева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Все видели, но никто не заступился»: издевательства подростков над школьницей попали на видео в Бурятии (подробнее)

Сибиряк купил квартиру за 3 333 333 рубля и 33 копейки из-за предсказания шаманки (подробнее)

Вышла из колледжа и пропала: тайну исчезновения 16-летней студентки расследуют в Бурятии (подробнее)